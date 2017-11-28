Совладельцы «Гринфлайта» не смогли обжаловать арест 136 объектов недвижимости

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Челябинский областной суд оставил в силе решение первой инстанции об аресте 132 объектов недвижимости, принадлежащих совладелице ООО «Гринфлайт» (застройщик ЖК «Академ Riverside») Маргарите Бутаковой, и четырех – еще одному совладельцу данной фирмы Максиму Тушенцову, директору ООО «Центр современных технологий», передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Соответствующее решение было принято 9 октября Центральным райсудом Челябинска.

«В областной суд постановление обжаловали адвокаты Бутаковой и Тушенцова, настаивавшие на снятии ареста, однако их жалоба была оставлена без удовлетворения», – сообщила официальный представитель ЧОС Евгения Нациевская.

По ее словам, решение об аресте 76 земельных участков, 53 квартир, трех нежилых помещений, принадлежащих Бутаковой, а также четырех нежилых помещений, владельцем которых является Тушенцов, будет действовать до 14 января 2018 года, в пределах срока следствия.

Ранее сообщалось, что в отношении Маргариты Бутаковой и Максима Тушенцова возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 и части 2 статьи 201 УК РФ (мошенничество и злоупотребление полномочиями соответственно).

В настоящее время правоохранительные органы расследуют уголовное дело в отношении учредителя и бывшего директора ООО «Гринфлайт» Сергея Мануйлова – ему предъявлено обвинение в злоупотреблении полномочиями. По версии следствия, он совершил ряд сделок, причинивших существенный вред правам и законным интересам ООО «Гринфлайт», а также повлекших тяжкие последствия, выразившиеся в нецелевом расходовании денежных средств граждан по заключенным договорам участия в долевом строительстве и невозможности выполнения принятых обязательств по строительству многоквартирных домов.

ООО «Центр современных технологий» (собственник Максим Тушенцов) и Маргарите Бутаковой принадлежит по 20% уставного капитала ООО «Гринфлайт».

В конце мая текущего года Следственный комитет РФ сообщил о возбуждении уголовного дела в отношении экс-губернатора Челябинской области. По версии следствия, с января 2011 по январь 2014 Михаил Юревич получил от южноуральских бизнесменов взятки на общую сумму не менее 3,4 млрд рублей за «действия, входящие в его служебные полномочия, а также за общее покровительство с его стороны». По подозрению в посредничестве при передаче взяток был задержан и заключен под стражу директор московского представительства ОАО «Макфа» Андрей Чуркин. Позже по данному делу была допрошена бывший главный бухгалтер АО «Первый хлебокомбинат» (управляющая компания «Макфа», которой владеет семья бывшего губернатора Челябинской области) Маргарита Бутакова. В июне СК сообщил о предъявлении обвинения Чуркину и Бутаковой по статье 291.1 УК РФ.