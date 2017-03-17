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Агентство новостей Доступ 1 17 марта 2017 года, 16:14

Социальные проекты РМК выходят на новый уровень


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В 2017 году Русская медная компания (РМК) планирует реализовать шесть масштабных социальных проектов в территориях присутствия – они направлены на всестороннее развитие школьников средних и старших классов, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу компании.

Так, уже сейчас активно реализуется проект «Измени свой город к лучшему». Ученикам средних и старших классов Кыштыма, Карабаша, Варны, Карталинского района, Томинского сельского поселения, Коркинского района предлагается разработать собственные идеи по улучшению городской среды – будь то благоустройство, экологические инициативы, мероприятия в сфере культуры и искусства. Лучший проект получит грант на реализацию – до 250 тыс. рублей.

Только за 2016 году РМК направила на социальную политику более 230 млн рублей, планы этого года уже существенно превышают эту сумму.

Первый этап проекта – сбор идей и предложений от школьников – завершится в конце марта. Отметим, что в некоторых городах к проекту «Измени свой город к лучшему» активно присоединяются не только школьники, но и взрослые. Так, на Кыштымском медеэлектролитном заводе стартовал конкурс «Измени свой завод к лучшему»: заводчанам предлагается представить свои идеи в сфере культуры производства, промышленной эстетики, экологии и благоустройства предприятия. Итоги конкурса будут подведены в рамках празднования большой даты: КМЭЗу в этом году исполняется 260 лет.

Еще один линейный соцпроект РМК направлен на поддержку детских театральных студий в Кыштыме, Карабаше, Варне, Карталинском районе, Коркинском районе. Детским театральным студиям предстоит создать уникальные постановки на заданную тему, а в августе принять участие в театральной смене детского оздоровительного лагеря «Радуга» в Кыштыме. С юными артистами, режиссерами и драматургами будут работать профессиональные театральные деятели, которые передадут ребятам секреты мастерства и помогут выйти на новый уровень в создании постановок.

Не останутся без внимания и любители более легкого жанра: старшеклассники из Кыштыма, Карабаша, Варненского, Карталинского и Коркинского районов, а также Томинского сельского поселения могут принять участие в фестивале школьного КВН. Подготовиться к выступлению в финале ребятам помогут известные на всю страну уральские юмористы: они научат юных коллег премудростям написания шуток и постановки номеров. 

В социальных проектах РМК в 2017 году, по предварительным подсчетам, примут участие порядка 6 тыс. школьников.

Кроме того, в течение года Русская медная компания будет поддерживать детские спортивные команды, принимать активное участие в проведении фестиваля детского дворового футбола «Метрошка» и соревнований по спортивному многоборью «Самый сильный школьник».

Отметим, что тема корпоративной социальной ответственности активно обсуждалась 14 марта 2017 года на форуме «Ответственное взаимодействие бизнеса и власти в интересах социального развития», который прошел в Москве в рамках Недели российского бизнеса. Открывая мероприятие, вице-премьер РФ Ольга Голодец подчеркнула, что устойчивое развитие будет только у того бизнеса, у которого есть четкая стратегия корпоративной социальной ответственности.

Как отметила директор управления социальной политики Русской медной компании Елена Тарасова, российская власть и крупный бизнес осознают важность корпоративных социальных инвестиций и совместной работы над развитием территорий. В зону ответственности промышленников входят не только сотрудники предприятий, но и члены их семей, жизнь за пределами работы. Задача бизнеса – сделать эту жизнь максимально комфортной.

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