Сотрудники клининговой службы заплатят 300 тыс. за трудоустройство нелегальных мигрантов

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Должностные лица клининговой службы заплатят 300 тыс. рублей штрафа за использование труда нелегальных мигрантов – они незаконно привлекли к уборке супермаркета «Лента» семерых иностранцев, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры.

Установлено, что организация, занимающаяся уборкой помещений в супермаркете «Лента», расположенном в ТРК «Алмаз», привлекла к работе семь граждан Узбекистана и Таджикистана, не имеющих разрешения на трудовую деятельность в РФ. Кроме того, работодатель не уведомил органы миграционного контроля о заключении договоров с гастарбайтерами.

За несоблюдение миграционного законодательства возбуждено девять административных дел в отношении директора обособленного подразделения ООО «Артус» по части 3 статьи 18.15 КоАП РФ, семь административных дел в отношении менеджера ООО «Артус» по части 1 статьи 18.15 КоАП РФ. Должностные лица оштрафованы на 300 тыс. рублей. Штрафы оплачены. За нарушение миграционного законодательства иностранцы также привлечены к административной ответственности.