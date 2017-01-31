Сотрудники ГИБДД с приставами поймали 15 челябинцев, не оплативших штрафы

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Несколько экипажей ДПС и приставы поймали 15 нарушителей, не оплативших более 10 тыс. рублей по штрафам ГИБДД в Челябинске, – на водителей составили протоколы, им грозит увеличение суммы выплаты или административный арест, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Сегодня, 31 января, в Челябинске прошло совместное мероприятие Управления ГИБДД и службы судебных приставов. Стражи порядка выявляли водителей, имеющих задолженности по оплате административных штрафов.

«Проверка осуществлялась несколькими экипажами ДПС во всех районах города. В ходе мероприятия было проверено более 100 транспортных средств, выявлено 15 нарушителей, у которых задолженность по административным штрафам превысила 10 тыс. рублей, а также злостный неплательщик с долгом свыше 59 тыс.», – говорится в сообщении.

В отношении нарушителей возбуждены административные дела.

Напомним, по итогам января текущего года в Челябинской области совместно с территориальными подразделениями службы судебных приставов проведено 52 таких мероприятия, в ходе которых к ответственности привлечено 253 неплательщика. Судебными приставами осуществлено взысканий на общую сумму более 200 тыс. рублей, произведено 19 арестов имущества граждан, в том числе пяти транспортных средств.