Сотрудник ГИБДД вытащил из горящего дома 70-летнего пенсионера в Симе

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Сотрудник ГИБДД увидел с трассы М-5 под Симом (Ашинский район, Челябинская область) пожар и вытащил из горящего дома 70-летнего пенсионера – руководство намерено поощрить стража порядка за спасение человека, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по региону.

Инцидент произошел во время ночной смены. Сотрудник ГИБДД вместе с двумя коллегами нес службу на сложном горном участке М-5, откуда открывался вид на спящий Сим. В 5.20 полицейские обратили внимание на густой дым и пробивающееся пламя в низине. Два инспектора остались на маршруте патрулирования, а лейтенант полиции Андрей Кетов на патрульном автомобиле поехал в город. Когда он понял, что горит жилой дом в частном секторе, по радиостанции сообщил о происшествии в дежурную часть. На место вызвали пожарных.

«Уже полдома полыхало, входная дверь была отрезана огнем. Увидев в помещении человека, Андрей разбил стекла и пытался выбить оконную раму. После серии ударов с крыши обрушился сугроб, скопившийся во время обильных снегопадов. Выбравшись из него, Андрей вытащил через оконный проем из горящего дома на улицу пожилого мужчину. 70-летний пенсионер успел только накинуть одежду и взять документы», – говорится в сообщении.

Погорельцу стало плохо с сердцем, и полицейский тут же оказал ему первую доврачебную помощь. Затем страж порядка вызвал скорую и стал будить соседей, так как была угроза, что огонь перекинется на ближайшие дома. В это время прибыли три пожарных расчета и родственники пострадавшего. После тушения пожара инспектор вернулся на пост и продолжил службу.

В настоящее время руководством решается вопрос о поощрении сотрудника ДПС Андрея Кетова за спасение человека на пожаре.