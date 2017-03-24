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Агентство новостей Доступ 1 24 марта 2017 года, 11:42

Сотрудник «Челябэнерго» отмечен наградой Заксобрания Челябинской области


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Законодательном Собрании Челябинской области состоялась церемония чествования 50 лучших работников жилищно-коммунального хозяйства Южного Урала; среди награжденных – директор производственного отделения «Троицкие электрические сети» филиала ОАО «МРСК Урала» – «Челябэнерго» Александр Золотов, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу компании.

Заслуженные награды и нагрудные знаки «Лауреат премии Законодательного Собрания Челябинской области» работникам предприятий ЖКХ и ресурсоснабжающих организаций вручили председатель ЗСО Владимир Мякуш, его первый зам Юрий Карликанов, депутаты комитета по строительной политике и ЖКХ.

«Ваша работа тесно связана с благополучием и комфортом южноуральцев. Благодаря вашему труду преображаются наши города и села, его результаты у всех на виду, и люди благодарны вам за это», – отметил председатель ЗСО Владимир Мякуш.

Александр Федорович Золотов работает в системе «Челябэнерго» с 1998 года, с 2014 возглавляет производственное отделение «Троицкие электрические сети». Напомним, только за 2016 год на территории ответственности Троицких электросетей построено и введено в эксплуатацию 342 новых энергообъекта мощностью 8 863 кВ, в том числе обеспечено электроснабжение таких значимых объектов, как АО «ЮМЭК», ТЛК «Южноуральский», комплексы агрофирмы «Ариант», подключены к электросетям два многоквартирных дома в Южноуральске.

Добавим, областные парламентарии отмечают лучших работников ЖКХ с 2012 года. Кандидатов выдвигают трудовые коллективы, решение о награждении самых достойных принимается комиссией ЗСО Челябинской области.

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Теги: заксобрание, челябэнерго, мрск урала
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