Сотовым операторам позволили без разрешения ставить вышки связи в Челябинской области

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Челябинской области сотовым операторам позволили ставить вышки без разрешения – данная мера должна улучшить охват региона сотовой связью и интернетом, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Депутаты Заксобрания области утвердили изменения в региональный закон «Об установлении случаев, при которых не требуется получение разрешения на строительство на территории Челябинской области». Нововведения упрощают процедуру получения разрешительной документации на строительство и (или) реконструкцию ряда объектов связи.

Законопроектом предлагается не требовать разрешение на строительство для:

- сооружений связи, проектной документацией которых предусмотрены такие характеристики, как высота до 32 метров от планировочной отметки земли и технологическое заглубление подземной части (полностью или частично) ниже отметки земли до 4 метров, в границах населенного пункта;

- сооружений связи высотой до 52 метров – вне границ населенного пункта.

Кроме того, изменены параметры линейно-кабельных подземных и надземных сооружений связи, при строительстве или реконструкции которых не требуется получение разрешения на строительство.

Депутаты считают, что изменения ускорят переход на цифровое телерадиовещание и обеспечат доступ к услугам связи на трассах и в отдаленных населенных пунктах.

При этом нововведения не исключают согласования работ с контролирующими органами, а также контроля качества и безопасности, обязательных для строительства объектов данного вида.