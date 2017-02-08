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Агентство новостей Доступ 1 8 февраля 2017 года, 10:39

Сотне будущих «выпускников» ИК-2 предложили работу в Челябинске


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Полицейские, соцработники и 12 коммерсантов ознакомили узников челябинской колонии строгого режима с перспективами трудоустройства на воле – более 100 зэков готовятся выйти на свободу в течение года, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Во вторник, 7 февраля, в ИК-2 прошла встреча осужденных с сотрудниками полиции, ГУФСИН, Центра занятости, органами опеки, а также предпринимателями. Заключенным рассказали, какие специальности сейчас востребованы и какие документы нужно подготовить, чтобы быстрее трудоустроиться. С возможными работодателями пообщались и обменялись контактами более 100 осужденных, намеренных освободиться в 2017 году. Один из коммерсантов, занимающихся строительством таунхаусов, даже предложил будущим работникам временное жилье.

«Трудовая деятельность граждан, освободившихся из мест лишения свободы, дает возможность адаптировать их к нормальной законопослушной жизни и тем самым позволяет сократить количество повторно совершаемых преступлений. В 2016 году удалось добиться снижения количества преступлений, совершенных ранее судимыми лицами, на 5,9%», – рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Напомним, в 2016 году из мест лишения свободы в Челябинске освободилось 698 лиц. Из них 288 были трудоустроены по программе ресоциализации на различные предприятия города.

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Теги: зэки, работа, трудоустройство, новости челябинска, рынок труда, ик-2
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