Сосновские дорожники выплатят более 90 тыс. за аварию на выбоине

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Сосновский райсуд (Челябинская область) взыскал с местного предприятия по ремонту и содержанию автомобильных дорог (ОГУП) более 95 тыс. рублей за аварию, произошедшую из-за выбоины, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Как следует из сообщения, дорожно-транспортное происшествие случилось в ноябре 2015 года на трассе Кунашак – Сары – подъезд к Екатеринбургу: автомобиль получил технические повреждения, наехав на множественные выбоины.

«Согласно схеме ДТП и акту выявленных недостатков в содержании дорог на трассе имелись дефекты, значительно превышающие установленные пунктом 3.1.2 ГОСТа Р 50597-93 предельные размеры отдельных просадок (выбоин). Во время заседания представитель ОГУП "Сосновское ПРСД" с исковыми требованиями не согласилась, полагала, что виновником аварии стал водитель, который нарушил скоростной режим», – говорится в сообщении.

Суд удовлетворил гражданский иск и взыскал с предприятия ущерб, причиненный в результате ДТП, – 85,7 тыс. рублей. Кроме того, ПРСД обязано возместить истцу расходы на проведение экспертизы, почтовые услуги и оплату госпошлины – более 10 тыс. рублей.

Решение вступило в законную силу.