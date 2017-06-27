Сосед соседу рад: Сабантуй в Челябинске собрал более 1 тыс. человек

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Масштабный национальный праздник Сабантуй прошел в столице Южного Урала – его гостями, помимо челябинцев, стали делегации из Башкортостана и Татарстана, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу Конгресса татар Челябинской области.

По традиции праздник плуга, а именно так переводится с тюркских языков Сабантуй, провели в парке Сада Победы. Под открытым небом раскинулся целый городок из юрт, шатров, спортивных площадок и торговых палаток. Участниками и гостями народного гулянья, несмотря на непогоду, стали несколько сотен человек.

В качестве почетных гостей Сабантуй посетили главный муфтий Уральского федерального округа Ринат Раев, полномочный представитель президента Республики Башкортостан по Уральскому региону Амур Хабибуллин, глава Тюлячинского муниципального района Республики Татарстан Ильдус Зарипов и председатель Конгресса татар Челябинской области, депутат Законодательного Собрания Лена Колесникова.

Председатель Конгресса поприветствовала гостей Сабантуя со сцены и вручила южноуральцам благодарственные письма за активную деятельность от имени Всемирного Конгресса татар.

«Красивый и добрый праздник Сабантуй уже давно стал интернациональным. Его отмечают не только татары и башкиры, но и все народы России и Южного Урала. Только так мы и можем жить – единой семьей, отмечая общие праздники, зная культуру и традиции разных народов, понимая и чувствуя друг друга. Пусть этот день подарит вам новых друзей и яркие воспоминания, пусть он будет по-настоящему летним и теплым. С праздником, дорогие друзья!» – сказала Лена Колесникова.

После теплых слов приветствия в небо взмыл флаг Сабантуя, началась концертная программа. Одним из самых ярких номеров стал завораживающий танец участников молодежного проекта «Татар кызы. Татар егете». Творческая делегация Татарстана представила колоритные и яркие выступления заслуженных артистов республики.

Сабантуй за многие годы стал одним из самых любимых праздников для южноуральцев. На празднике плуга челябинцы и гости города знакомились с традиционной культурой, обычаями татар и башкир. Посещали декорированные юрты с национальными элементами быта и творчества, в импровизированных шатрах осваивали декоративно-прикладные промыслы. На площадке для борьбы курэш болели за спортсменов, у торговцев пробовали знаменитые национальные угощения. На спортивных площадках взрослые и дети соревновались в силе и ловкости: перетягивали канат, бегали в мешках, били горшки с закрытыми глазами, поднимали гири.

На подворье Конгресса татар Челябинской области развернулась праздничная торговля. Символы Сабантуя, значки, футболки, сувениры, традиционные сладости быстро раскупались в подарок родным и близким. На входе в юрту Конгресса гостей встречали ростовые фигуры президента России Владимира Путина, президента республики Татарстана Рустама Минниханова и председателя Конгресса татар Челябинской области Лены Колесниковой.

Здесь же полуфиналистки международного конкурса красоты и таланта «Татар кызы-2017» и участники областного конкурса «Татар егете-2017» исполняли народные песни и фотографировались с гостями Конгресса. Всех посетителей приглашали поболеть за участников во время финальной церемонии конкурса, которая пройдет уже 6 июля в театре драмы имени Наума Орлова.

Напомним, что победительница регионального тура представит Челябинскую область в финале международного конкурса «Татар кызы-2017» в Уфе.