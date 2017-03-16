Чт, 16.03.2017, 18:55 18+
  • Агаповка
  • Аджигардак
  • Аргаяш
  • Атамановский
  • Аша
  • Бакал
  • Бердяуш
  • Бреды
  • Варна
  • Верхнеуральск
  • Верхний Уфалей
  • Вишневогорск
  • Долгодеревенское
  • Еманжелинск
  • Еткуль
  • Завьялиха
  • Златоуст
  • Карабаш
  • Карталы
  • Касли
  • Катав-Ивановск
  • Кизильское
  • Коелга
  • Копейск
  • Коркино
  • Кунашак
  • Куса
  • Кыштым
  • Магнитогорск
  • Миасс
  • Миасское
  • Миньяр
  • Неплюевка
  • Нязепетровск
  • Озерск
  • Октябрьское
  • Пласт
  • Сатка
  • Сим
  • Снежинск
  • Сыростан
  • Трехгорный
  • Троицк
  • Увельский
  • Уйское
  • Усть-Катав
  • Фершампенуаз
  • Чебаркуль
  • Челябинск
  • Чесма
  • Южноуральск
  • Юрюзань
ГлавнаяОбщество
Агентство новостей Доступ 1 16 марта 2017 года, 17:57

«Солнечная долина» готовится к закрытию снегоходного сезона


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

С 14 по 16 апреля на горнолыжном курорте «Солнечная долина» в Миассе (Челябинская область) состоится грандиозный фестиваль Extreme SnowMobile Fest – единственный на Южном Урале фестиваль экстрима на зимней технике, который проводится только второй год, но уже успел завоевать множество поклонников, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

По красоте и накалу страстей само действие обещает стать одним из увлекательнейших и зрелищных зимних мероприятий России, говорят в оргкомитете.

Напомним, год назад любители снегоходного экстрима покорили сердца более тысячи зрителей красотой скорости и умением бесстрашно совладать с рвущей снежный покров техникой. За звание лучшего бились четыре десятка участников со всей страны, уступая друг другу десятые доли секунды.

«В этом году было решено расширить мероприятие: к традиционному состязанию по скоростному подъему в гору добавится параллельный слалом на снегоходах; обязательно будет женский зачет на звание «Снежной леди», ведь в прошлом году хрупкая челябинская девушка заняла второе место среди сильных духом мужчин.

Как и год назад, будет обязательное разделение на классы по мощности и типу снегоходов, с медалями и призами в каждом классе. Размер призового фонда будет оглашен за 10 дней до начала соревнований, а количество участников планируется в этом году ограничить», – рассказывают в пресс-службе ГЛК «Солнечная долина».

На второй день участникам представится уникальная возможность попробовать технику и свои силы на копии Олимпийской трассы, на которой в феврале проходил Кубок мира FIS по фристайлу Audi (ски-кросс).

С уходом зимы и завершением снегоходного сезона эстафета экстрима официально будет передана «квадросообществу», для которого будут организованы дружеское состязание и чествование лучших, добавляют в оргкомитете Extreme SMF.

Для участников фестиваля организаторы предоставляют специальные тарифы на проживание и питание.

А гостям, помимо увлекательных соревнований и шоу-программы, будет доступен весь функционал курорта, с особым вниманием к юным экстремалам – хаски-центр, катание на лошадях, тюбинг, экстрим-парк и экскурсионный кресельный подъем на вершину горы Известна́я.

Фото предоставлены пресс-службой ГЛК «Солнечная долина»

© 2008–2017 Агентство новостей «Доступ». Новости Челябинска и Челябинской области.
При полном или частичном использовании материалов гиперссылка на АН «Доступ» обязательна.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Теги: фестивали в челябинской области, солнечная долина, экстремалы, новости миасса
Подписаться на рассылку dostup1.ru
3 584
Заметили опечатку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Запрещены комментарии, содержащие нецензурные выражения и противоречащие законодательству РФ. Редакция сайта за размещенные личные мнения, сообщения, опубликованные частными лицами, ответственности не несет.

Другие новости раздела «Общество»

сегодня, 17:38
В 2016 году «черные» лесорубы спилили деревьев на 100 млн рублей
сегодня, 16:58
В двух городах Челябинской области опять нечем дышать из-за НМУ
сегодня, 16:08
ВАЖНО. Минюст потребовал запретить религиозную организацию, имеющую 3 филиала в Челябинской области
сегодня, 15:53
Подросток сжег ступни печной золой на территории детского лагеря на Урале
сегодня, 14:57
В ЮУрГУ стартовал окружной этап конкурса «Славим человека труда»
сегодня, 14:41
«Кислотный» ревнивец выплатит пострадавшей челябинке 1 млн рублей
сегодня, 13:12
18+ «Он должен быть в раю»: женщину, зарезавшую 6-летнего сына под Пластом, отправили в психбольницу
сегодня, 13:05
Прокуратура требует 5 млн с жителя Брединского района, устроившего лесной пожар
сегодня, 12:28
Ежи Федот и Фекла пообещали южноуральцам теплое лето
сегодня, 11:34
ВНИМАНИЕ. В Чебаркуле объявлены в розыск 2 лжесотрудницы Пенсионного фонда
ТОП новостей
Еще
Сейчас читают
Новости компаний
без пафоса
Интервью
Опрос

Контролируете ли Вы общение детей в соцсетях?

Подписка на новости
Прислать новость