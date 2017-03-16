«Солнечная долина» готовится к закрытию снегоходного сезона

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

С 14 по 16 апреля на горнолыжном курорте «Солнечная долина» в Миассе (Челябинская область) состоится грандиозный фестиваль Extreme SnowMobile Fest – единственный на Южном Урале фестиваль экстрима на зимней технике, который проводится только второй год, но уже успел завоевать множество поклонников, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

По красоте и накалу страстей само действие обещает стать одним из увлекательнейших и зрелищных зимних мероприятий России, говорят в оргкомитете.

Напомним, год назад любители снегоходного экстрима покорили сердца более тысячи зрителей красотой скорости и умением бесстрашно совладать с рвущей снежный покров техникой. За звание лучшего бились четыре десятка участников со всей страны, уступая друг другу десятые доли секунды.

«В этом году было решено расширить мероприятие: к традиционному состязанию по скоростному подъему в гору добавится параллельный слалом на снегоходах; обязательно будет женский зачет на звание «Снежной леди», ведь в прошлом году хрупкая челябинская девушка заняла второе место среди сильных духом мужчин.

Как и год назад, будет обязательное разделение на классы по мощности и типу снегоходов, с медалями и призами в каждом классе. Размер призового фонда будет оглашен за 10 дней до начала соревнований, а количество участников планируется в этом году ограничить», – рассказывают в пресс-службе ГЛК «Солнечная долина».

На второй день участникам представится уникальная возможность попробовать технику и свои силы на копии Олимпийской трассы, на которой в феврале проходил Кубок мира FIS по фристайлу Audi (ски-кросс).

С уходом зимы и завершением снегоходного сезона эстафета экстрима официально будет передана «квадросообществу», для которого будут организованы дружеское состязание и чествование лучших, добавляют в оргкомитете Extreme SMF.

Для участников фестиваля организаторы предоставляют специальные тарифы на проживание и питание.

А гостям, помимо увлекательных соревнований и шоу-программы, будет доступен весь функционал курорта, с особым вниманием к юным экстремалам – хаски-центр, катание на лошадях, тюбинг, экстрим-парк и экскурсионный кресельный подъем на вершину горы Известна́я.

Фото предоставлены пресс-службой ГЛК «Солнечная долина»