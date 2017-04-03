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Агентство новостей Доступ 1 3 апреля 2017 года, 09:10

Сохранят все льготы и гарантии: в ММК-Метиз примут новый коллективный договор


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В ММК-Метиз (ОАО, входит в Группу ОАО «ММК», Магнитогорск, Челябинская область) обсудили позитивные итоги прошлогоднего коллективного договора и обсудили заключение нового на 2017-2019 годы, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

В работе конференции приняли участие 150 делегатов – представителей цехов и подразделений завода. На конференции также присутствовали председатель Челябинской областной организации ГМПР Юрий Горанов, председатель первичной профсоюзной организации Группы ОАО «ММК» ГМПР Борис Семенов, представители трудового коллектива подразделений завода. Заслушав и обсудив доклады директора завода Олега Ширяева и председателя первичной профсоюзной организации Елены Рамазановой, участники конференции отметили, что принятые в колдоговоре основополагающие обязательства выполнены.

Реализация коллективного договора способствовала стабильной работе завода, повышению социальной защищенности работников и неработающих пенсионеров. На заводе реализуется комплекс социальных льгот и гарантий. Важнейшая из них – оздоровление и отдых работников и членов их семей, на эти цели направлено более 26,5 млн рублей. В программах оздоровления приняли участие 1 543 работника завода и членов их семей, включая детей, отдохнувших в детских оздоровительных и санаторных лагерях.

В соответствии с корпоративным добровольным медицинским страхованием и в пределах средств, предусмотренных бюджетом, работникам завода предоставлены лечебные услуги на общую сумму 26,1 млн рублей. Производились выплаты в Фонд социального страхования на обязательное страхование от несчастных случаев и профессиональных заболеваний, были организованы спортивные и культурные мероприятия, осуществлялась поддержка материнства и детства, многодетных семей работников, оказывалось содействие работе заводского комитета женщин. На выполнение мероприятий по социальной защите неработающих пенсионеров и инвалидов затрачено без малого 45,5 млн рублей. Оказывалось содействие в организации работы совета ветеранов завода. Принимались меры по охране труда и улучшению условий труда. Затраты на эти цели составили 69,4 млн рублей.

Коллективный договор завода является гарантом социальной стабильности и успешного развития предприятия. Руководство и первичная профсоюзная организация завода стремятся обеспечить уверенность каждого работника в завтрашнем дне и ведут тщательный контроль за выполнением социальных гарантий.

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Теги: ммк-метиз, новости магнитогорска, коллективный договор
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