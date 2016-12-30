Пн, 02.01.2017, 22:57 18+
  • Агаповка
  • Аджигардак
  • Аргаяш
  • Атамановский
  • Аша
  • Бакал
  • Бердяуш
  • Бреды
  • Варна
  • Верхнеуральск
  • Верхний Уфалей
  • Вишневогорск
  • Долгодеревенское
  • Еманжелинск
  • Еткуль
  • Завьялиха
  • Златоуст
  • Карабаш
  • Карталы
  • Касли
  • Катав-Ивановск
  • Кизильское
  • Коелга
  • Копейск
  • Коркино
  • Кунашак
  • Куса
  • Кыштым
  • Магнитогорск
  • Миасс
  • Миасское
  • Миньяр
  • Неплюевка
  • Нязепетровск
  • Озерск
  • Октябрьское
  • Пласт
  • Сатка
  • Сим
  • Снежинск
  • Сыростан
  • Трехгорный
  • Троицк
  • Увельский
  • Уйское
  • Усть-Катав
  • Фершампенуаз
  • Чебаркуль
  • Челябинск
  • Чесма
  • Южноуральск
  • Юрюзань
ГлавнаяОбщество
Агентство новостей Доступ 1 30 декабря 2016 года, 16:40

Снежно и ветрено будет в Челябинской области в последний день 2016 года


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Снежно и ветрено будет в Челябинской области в последние сутки уходящего года, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Предстоящей ночью в регионе прогнозируется 5-10 градусов ниже нуля, в низинах – до 13, днем 31 декабря 2016 года ожидается от нуля до минус пяти на фоне юго-западного – западного ветра от 5 до 10 метров в секунду, отдельные порывы ночью – до 15, днем в субботу – до 18 м/с.

По всей области пройдут небольшие снегопады, днем возможен мокрый снег, в горах – умеренный, на отдельных участках дорог не исключена гололедица, в некоторых районах – слабые метели.

Такая же характеристика погоды сохранится 1 и 2 января 2017 года.

По многолетним данным среднесуточная температура воздуха 1 января составляет минус 14, чаще всего повторяются значения в интервале от 10 до 20 градусов. Самая высокая среднесуточная температура достигала +0,7 градуса в 1995 году. В 1947 году 31 декабря столбики термометров поднимались до плюс 6,5 градуса, в ночь под Новый год шел дождь, 1 января 1948 года максимальная температура повышалась до плюс 4. Самая холодная погода в этот день отмечалась в 1979 году – тогда было минус 41,8 градуса. В новогоднюю ночь температура понизилась до 48,3 ниже нуля – это был абсолютный минимум температуры воздуха с 1900 года.

© 2008–2017 Агентство новостей «Доступ». Новости Челябинска и Челябинской области.
При полном или частичном использовании материалов гиперссылка на АН «Доступ» обязательна.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Теги: новый год, погода в челябинске, новости челябинска, погода в новогоднюю ночь
Подписаться на рассылку www.dostup1.ru
3 692
Заметили опечатку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Запрещены комментарии, содержащие нецензурные выражения и противоречащие законодательству РФ. Редакция сайта за размещенные личные мнения, сообщения, опубликованные частными лицами, ответственности не несет.

Другие новости раздела «Общество»

сегодня, 18:23
Новогодние салюты Челябинска сняли на видео с высоты птичьего полета
сегодня, 16:39
Движение на трассе от Оренбурга до южноуральской границы восстановлено
сегодня, 14:50
Новогодние каникулы на работе проводят 14% россиян
сегодня, 12:30
В Челябинске перенесен запуск нового колеса обозрения
сегодня, 10:55
ВНИМАНИЕ. Федеральную трассу на границе с Челябинской областью закрыли из-за непогоды
сегодня, 09:25
Снег, метель и сильный ветер ожидаются на Южном Урале 2 января
31 декабря 2016 года, 14:22
В Челябинске раскрыли 2 двойных убийства
30 декабря 2016 года, 16:19
Более 5,5 тыс. единиц опасной пиротехники изъято в Челябинске накануне Нового года
30 декабря 2016 года, 16:09
ВАЖНО. Мэрия Челябинска опубликовала экстренные телефоны ЖКХ
30 декабря 2016 года, 15:46
Парень, зарезавший 16-летнюю школьницу в Челябинске, останется под стражей до 31 января

ТОП новостей
Еще
Сейчас читают
Новости компаний
без пафоса
Прямой доступ
Интервью
Опрос

Как считаете, изменится ли Ваше благосостояние в 2017 году?

Авторизация
Забыли?
Регистрация
Логин
Пароль

Войти с помощью

Facebook Twitter Вконтакте
Подписка на новости
Прислать новость