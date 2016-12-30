Снежно и ветрено будет в Челябинской области в последний день 2016 года

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Снежно и ветрено будет в Челябинской области в последние сутки уходящего года, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Предстоящей ночью в регионе прогнозируется 5-10 градусов ниже нуля, в низинах – до 13, днем 31 декабря 2016 года ожидается от нуля до минус пяти на фоне юго-западного – западного ветра от 5 до 10 метров в секунду, отдельные порывы ночью – до 15, днем в субботу – до 18 м/с.

По всей области пройдут небольшие снегопады, днем возможен мокрый снег, в горах – умеренный, на отдельных участках дорог не исключена гололедица, в некоторых районах – слабые метели.

Такая же характеристика погоды сохранится 1 и 2 января 2017 года.

По многолетним данным среднесуточная температура воздуха 1 января составляет минус 14, чаще всего повторяются значения в интервале от 10 до 20 градусов. Самая высокая среднесуточная температура достигала +0,7 градуса в 1995 году. В 1947 году 31 декабря столбики термометров поднимались до плюс 6,5 градуса, в ночь под Новый год шел дождь, 1 января 1948 года максимальная температура повышалась до плюс 4. Самая холодная погода в этот день отмечалась в 1979 году – тогда было минус 41,8 градуса. В новогоднюю ночь температура понизилась до 48,3 ниже нуля – это был абсолютный минимум температуры воздуха с 1900 года.