Снежинцев, оставивших двойняшек в загаженной квартире без еды и одежды, лишили родительских прав

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Снежинске (ЗАТО, Челябинская область) суд лишил пару родительских прав за содержание двухлетних двойняшек в антисанитарных условиях – сотрудники органов опеки нашли детей одних в загаженной квартире без еды и одежды, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу суда.

Постановлением администрации Снежинска двойняшек двухлетнего возраста забрали у родителей и временно направили в детское отделение Центральной медсанчасти № 15. Причиной стало уклонение родителей от своих обязанностей.

Как говорится в сообщении суда, сотрудники опеки, зайдя в квартиру, увидели, что дети были одни. «Девочка стояла в кроватке в одной кофточке без трусиков, мальчик ходил по комнате в переполненном памперсе. В комнате стоял зловонный запах, детские вещи беспорядочно лежали на полу, в углу комнаты за дверью лежала гора белья, от которого также исходил запах, около шкафа лежали засохшие экскременты. В комнате был отключенный обогреватель, рядом с которым имелась переноска. Комната не проветривалась длительное время, детей на прогулку не выводят, врача не посещают. В холодильнике, кроме полупустой кастрюли с супом, из еды ничего больше не было», – рассказали в суде.

Когда детей собирали в больницу, оказалось, что имеющаяся осенняя обувь им не подходит по размеру, а на двоих у ребят были одна шапка и одни колготки.

Установлено, что не работающие выпивающие родители неоднократно оставляли детей под присмотром старшей несовершеннолетней дочери, уходя на несколько дней. Мать привлекалась к административной ответственности за неисполнение родительских обязанностей, состоит на учете по данному факту. Отец самоустранился от исполнения обязанностей родителя, имеет задолженность по алиментам.

Орган опеки и попечительства обратился в суд с иском о лишении отца и матери родительских прав и взыскании алиментов. Снежинский горсуд удовлетворил требование. Решение в законную силу не вступило.