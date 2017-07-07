Снежинские ядерщики спроектируют модель мира образца 2035 года

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

С 9 по 15 июля сотрудники РФЯЦ – ВНИИТФ им. Забабахина (ЗАТО Снежинск, Челябинская область) Алексей Беломестных, Андрей Карманов и Юлия Курылева примут участие в Международном форуме молодых энергетиков и промышленников «Форсаж-2017», передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу института.

Ключевая тема форума этого года – моделирование картины мира через 18 лет, в 2035 году. Участники «Форсажа» посмотрят в будущее и составят свои прогнозы о том, каким будет мир, люди, организации, какие технологии окажут наибольшее влияние на развитие производств, городов и стран.

Содержательный вектор образовательной программы форума в этом году продиктован XIX Всемирным фестивалем молодежи студентов (ВФМС), который пройдет в октябре в Сочи. Его цель – сформировать образ России и мира на горизонте 2030 года. Участники «Форсажа-2017» станут лидерами в специализированной научно-образовательной программе ВФМС для 3 тыс. делегатов, представляющих корпоративный сектор – «Индустрии будущего».

К участию в форуме приглашены представители кадрового резерва Росатома, победители отраслевого конкурса «Инновационный лидер», студенты ключевого ВУЗа (в этом году МИФИ будут представлять 100 человек), лидеры молодежных организаций, сотрудники ПСР-предприятий отрасли. Общая численность отраслевых участников – более 300 человек.

Традиционных образовательных потоков на «Форсаже-2017» не будет. Участники из разных компаний будут объединяться в группы, отдавая предпочтение технологии прогнозирования будущего, которую сочтут наиболее интересной для себя.

Форматы работы останутся привычными — диалог лидеров настоящего и будущего, экспертные сессии, модерируемые дискуссии и групповая работа. Результаты работы потоков «Форсаж-2017» станут основой для формирования Декларации глобальной молодежи ВФМС, которая будет учтена в стратегии развития России и мира в целом.