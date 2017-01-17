ВНИМАНИЕ. Смог усиливается в Челябинске, Магнитогорске, Карабаше и Копейске

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

До семи вечера среды, 18 января 2017 года, продлено предупреждение о неблагоприятных метеоусловиях второй степени опасности в Челябинске, Магнитогорске, Карабаше и Копейске, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

По информации Челябинского ЦГМС, накопление промышленных и автомобильных выбросов в приземном слое воздуха в районах плотной жилой застройки перечисленных городов сохраняется с 16 января.

Кроме того, НМУ первой степени опасности с вечера 11 января наблюдаются и в других южноуральских муниципалитетах: например, Сатке, Коркино, Троицке. Смог в этих городах также будет наблюдаться до 19.00 18 января.

Промышленным предприятиям предписано соблюдать режим работы, обеспечивающий снижение выбросов вредных веществ в воздух, всем субъектам хозяйственной деятельности – минимизировать проведение работ, вызывающих дополнительное загрязнение атмосферы.

Жителей просят использовать индивидуальные маски или респираторы типа «лепесток», как можно чаще принимать душ и делать обтирание. Медики советуют пить много воды, молока, чая или кофе с молоком.