Сломать можно любого. Мастер рукопашного боя – о выживании на челябинских улицах

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Никто не застрахован от нападения хулиганов. Одни, чтобы защитить себя, покупают травматику или шокер, а другие превращают в оружие свое тело. Руководитель Школы отечественных единоборств «Урал» Евгений Абанькин, который много лет учит всех желающих навыкам русского рукопашного боя и рассказал Агентству новостей «Доступ», чем отечественная школа боевых единоборств круче восточной и какое оружие лучше всего подходит для самообороны.

ХОТЕЛОСЬ СТАТЬ НАСТОЯЩИМ МУЖЧИНОЙ

- Расскажите, как Вы связали свою жизнь с единоборствами?

- В 1988 году я был довольно слабым и болезненным ребенком, а хотелось стать настоящим, уверенным в себе мужчиной. Когда мне было 13 лет, я пошел в секцию каратэ – тогда данный вид восточных единоборств был под запретом в СССР, поэтому секция называлась «рукопашный бой». Из-за бронхиальной астмы заниматься было тяжело, а между тренировками приходилось глотать таблетки, однако благодаря упорству к 16 годам мне удалось полностью избавиться от недуга. Иногда мне кажется, что мои морально-волевые качества того периода были выше нынешних.

- Сегодня Вы уже руководите школой отечественных единоборств «Урал». Чему здесь учат?

- Путем проб и ошибок мы сформировали свою систему подготовки, основанную на отечественных разработках спортивных и прикладных систем. Для самых младших (от четырех до семи лет) мы преподаем больше общую физподготовку с начальными элементами единоборств, далее идут группы 7-12 лет и 10-16 – эти ребята ориентированы на выступления на соревнованиях. Также отдельными направлениями у нас представлены группы «Урал-Патриот» –рукопашный бой и военно-спортивная подготовка для допризывной молодежи и «Урал-Безопасность» – прикладной рукопашный бой и самооборона для взрослых.

- Собственно, что такое рукопашный бой?

- Это конкурентоспособное отечественное единоборство. Когда создавалось его современное направление, за основу брались элементы противодействия другим боевым искусствам. Я всегда привожу людям такой пример: посмотрите на карту мира и выберите единоборство того государства, которое является самым большим на этой карте.

Рукопашный бой можно условно разделить на несколько направлений – армейский вариант, который подразумевает уничтожение врага, полицейский – силовое задержание преступника, спортивные единоборства и гражданская самооборона для обеспечения личной безопасности и защиты близких. Ножевой бой я рассматриваю только как составную часть комплексной подготовки бойца-рукопашника. Кроме того, по данной программе мы работаем с людьми старше 18 лет, которые имеют устоявшуюся психику.

СЛАБОМУ ОСТАЕТСЯ СДОХНУТЬ ИЛИ УБЕЖАТЬ

- Чем отличается реальная потасовка от тренировки в зале?

- На улице ты не знаешь условий, задач, не знаешь, чего ждать от оппонента, что будет в процессе. Спортивный поединок – это два человека, которые выходят на бой в определенных условиях. Если это поединок высокого уровня – то бойцы размятые, рядом тренер, есть секундант.

На улице ты можешь оказаться в любой ситуации. Очень важно оперативно оценить обстановку и реальную угрозу – от этого будет зависеть адекватность твоих действий. При реальном применении навыков самообороны важны любые факторы: светит солнце в лицо или нет, мокрый асфальт или сухой, один противник или несколько, а также твое состояние, стрессоустойчивость и прочее.

Например, группа хулиганов хочет вас избить – это не всегда может представлять серьезную угрозу. Возможно, вас просто повалят, попинают и уйдут. Хуже, когда человек хочет «отработать» ваш телефон и вы являетесь лишь помехой между нападающим и ценностями. Такой человек не будет задираться и оскорблять – он просто нанесет один удар, который станет для вас роковым.

- Что самое главное в уличной драке? Есть мнение, что важно хорошо бегать...

- Пожалуй, женщине я могу посоветовать убегать, однако в реальной ситуации такой возможности может не оказаться. Для мужчины это вопрос психологический – некоторые бегство воспримут нормально, а другие всю жизнь будут мучиться. Вопрос в том, позволят ли тебе твои личные качества убежать с поля боя. Правда, бывает такая ситуация – хулиган на улице хочет меня ударить. Лично я могу его сильно избить, но желания нет, поэтому я просто ухожу от драки. Это спасет противнику здоровье, он, можно сказать, легко отделается. Сильный человек может позволить себе такой выбор. Слабому остается сдохнуть или убежать, а ответить не получится.

- Часто ли Вы применяли на практике свои способности?

- Моя молодость пришлась на 90-е годы, а в спортивной среде того времени применение своих навыков на улице было делом обычным и привычным, хотя сейчас я не склонен думать, что это правильно. Тем не менее, мое частое применение бойцовских навыков в молодости оправдывает тот материал, который я сейчас преподаю взрослым. Я имею хорошее представление о предмете. Я не теоретик, который учился по видео.

САМЫМ ЭФФЕКТИВНЫМ ОРУЖИЕМ САМООБОРОНЫ Я СЧИТАЮ ПЕРЦОВЫЙ БАЛЛОН

- Зачем нужен рукопашный бой, если есть травматика, шокеры, газовые баллончики?

- Сильному этого не надо, а слабому не поможет. Например, травматика имеет низкую эффективность при стрельбе по одежде, поэтому люди открывают огонь в лицу, что приводит к серьезным травмам или летальному исходу. Кроме того, пока достанешь оружие, твои зубы уже могут исчезнуть. Чаще всего люди просто забывают о пистолете.

Самым эффективным оружием самообороны я считаю газовый перцовый баллон – в силу его компактности и моментального воздействия. Инструкции рекомендуют его использовать с расстояния 1,5 метра в область груди, чтобы газ поднялся к глазам – но прежде чем глаза противника закроются, пройдет секунд десять, за это время он может вас «разнести». При попадании струи точно в глаза с расстояния 15-20 сантиметров они захлопываются мгновенно. Хочешь – бей, хочешь – беги. Действует порядка 40 минут.

Шокеры – при попадании в конечность просто вызывают неприятные ощущения. Мы пока тестировали, замкнули два электрошокера. Я парень любознательный, да и мои коллеги по клубу тоже, поэтому пневматику, баллоны, шокеры, травматику, кроме «Осы», на себе испытывали.

РОССИЙСКИЙ РУКОПАШНЫЙ БОЙ ОТЛИЧАЕТСЯ ПРАКТИЧНОСТЬЮ ПРИМЕНЕНИЯ

- Почему Вы занялись именно отечественным рукопашным боем?

- Лично я прагматик, а российский рукопашный бой отличается практичностью применения. Кроме того, это патриотизм – думаю, нужно развивать отечественные направления, потому что они не хуже зарубежных.

- Неужели рукопашный бой более практичен, чем восточные и другие единоборства?

- С глубоким уважением отношусь к соотечественникам, занимающимся восточными единоборствами, однако в России восточные единоборства, особенно их спортивный вариант, уже далеки от традиции, а в классическом варианте – это именно традиция, причем закостенелая. Китай всегда проигрывал своим соседям, однако весь мир знает, насколько крутые у них единоборства – это маркетинг и кино.

Китайцам в их замкнутом мирке кажется, что они круто дерутся, а когда мы пытаемся перенести это в реальность, ничего не получается. Для меня восточные единоборства когда-то были идеалом. Тогда в открытом доступе было мало информации, поэтому мы верили в легенды о супермегамастерах. Сейчас в интернете можно найти видео с восточными «легендами». Например, меня «впечатлила» запись боя двух мастеров 50-х годов – обычная свалка. В России на пьянках мужики дерутся лучше. Поэтому к традиционным единоборствам Востока я отношусь, как к оздоровительной гимнастике, а в прикладном отношении практической пользы не вижу.

ЕСЛИ ЛЮДИ СЛЫШАТ МЕНЯ – ЗНАЧИТ, Я ЗАНИМАЮСЬ НУЖНЫМ ДЕЛОМ

- Можно реализовать себя в жизни через любую деятельность. Если человек увлечен каким-то вопросом и несет это людям, кому-то это станет интересно. Если люди слышат меня – значит, я занимаюсь нужным делом.

- Есть ли у Вас кумир в мире единоборств?

- Думаю, нет, потому что сломать можно любого. Например, я могу выйти на улицу, какой-нибудь 15-летний гопник попросит закурить, я потянусь за зажигалкой, он мне хлопнет справа, и я упаду. Однако есть ориентиры – это мои учителя.

- Какие качества воспитывает рукопашный бой?

- Дисциплина, умение достигать результатов, способность помогать товарищу по команде и способность самореализовался в жизни, перенеся свои спортивные навыки на другую деятельность.

Сергей Боровинских,

фото со страницы Евгения Абанькина в соцсети