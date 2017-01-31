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Агентство новостей Доступ 1 31 января 2017 года, 11:49

Следователи снова признали убийство 4 человек в Миасском самообороной


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Следователи снова признали самообороной действия жителя Миасского (Красноармейский район, Челябинская область), расстрелявшего компанию из четырех человек, напавших на него и его семью в новогодние праздники, – в ближайшее время постановление о прекращении дела уйдет в прокуратуру, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

В ближайшее время прокуратура окончательно решит судьбу дела в отношении 31-летнего жителя села Миасское, которое после доследования было снова прекращено. Изучив все обстоятельства инцидента и получив заключения экспертов, сотрудники СКР во второй раз признали действия мужчины самообороной.

«В ходе доследования мы устранили противоречия, выявленные апелляционным отделом прокуратуры в первый раз. Для этого нам потребовалось снова опросить свидетелей и провести еще три экспертизы. На этой неделе дело будет передано в прокуратуру для утверждения постановления», – рассказал старший следователь третьего отдела по расследованию особо важных дел СУ СКР по региону Дмитрий Ашарин.

Напомним, 2 января 2016 года житель Миасского застрелил четырех человек из ружья, защищая свою семью. Вооружившись ножом и палкой, нетрезвая компания на такси прибыла к его дому. Во дворе злоумышленники жестоко избили брата хозяина, который открыл им дверь. Досталось и вышедшему на шум владельцу домовладения, который был избит до потери сознания, после чего нападавшие проникли в дом, где находились две женщины и двое маленьких детей. В это время хозяин пришел в сознание и вернулся в дом, взял из сейфа зарегистрированное охотничье ружье и произвел пять выстрелов в нападавших. Все четверо были убиты на месте. Следователи признали действия хозяина дома самообороной и прекратили его преследование, однако прокуратура выявила противоречия в материалах дела и вернула его на доследование.

Ольга Плеханова

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Теги: убийство, миасское, самооборона, новости красноармейского района
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