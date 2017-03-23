«Славим человека труда»: на ММК посоревнуются мастера столярно-плотницкого дела

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В четверг, 23 марта, на базе ООО «Механоремонтный комплекс» (входит в Группу ММК) пройдет окружной этап конкурса профессионального мастерства «Славим человека труда» – соревноваться будут лучшие мастера столярно-плотницкого дела со всего УрФО, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу комбината.

Конкурс проводится среди работников промышленных организаций и студентов профессиональных образовательных учреждений, входящих в состав Уральского федерального округа. К участию допускаются не более трех работников предприятий и не более трех обучающихся от каждого региона.

К основным целям конкурса организаторы относят повышение престижа профессии мастера столярно-плотницких работ; повышение профессионального мастерства участников конкурса; привлечение молодых специалистов в сферу промышленного производства.

Участникам предстоит выполнить теоретическую и практическую часть. Теоретическая часть будет представлять собой тестовое задание, состоящее из 30 вопросов, касающихся оборудования и технологии выполнения столярно-плотницких работ; строения и свойств древесины; конструкционных и облицовочных материалов, охраны труда и требований промышленной безопасности.

Для всех участников вопросы теоретической части однотипны, на ответы дается 20 минут.

Практическое задание также едино для всех конкурсантов – изготовление из фанеры архивной коробки. По итогам практической части можно набрать 65% всех баллов за конкурсные задания. Победители и призеры конкурса как среди работников промышленных организаций, так и среди учащихся учреждений среднего профессионально образования, будут награждены денежными премиями.