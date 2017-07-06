Скоро рестораны поменяют вывески. Фрукторианец – о питании свежими плодами и поиске истины

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Сыроедение, вегетарианство, фрукторианство и даже полный отказ от пищи становятся все более популярны в российском и мировом обществе. Сторонник питания живой растительной пищей Алексей Ильмухин рассказал Агентству новостей «Доступ» об отказе от традиционного рациона, победе над болезнями и своей миссии на Земле.

ЛУЧШЕ ВСЕГО ОТТАЛКИВАться ОТ КОРНЯ «ФРУКТ-»

- Как для Вас началось знакомство с вегетарианством, сыроедением?

- Основой для перехода на здоровое питание у меня стали бронхиальная астма, аллергический дерматит и плохое зрение. Неоднократно я задавался вопросом, почему у меня эти недуги есть, а у других нет, и однажды получил ответ в виде лекции Владимира Жданова о восстановлении здоровья. Тогда я познакомился с раздельным питанием, когда отдельно употребляются жиры, белки и углеводы. Однако это меня не устроило, и вскоре ко мне попала информация о монопитании, на которое я стал ориентироваться. Затем пошло изучение полного очищения организма и абсолютного отсутствия еды – так называемое праноедение.

- Что под собой подразумевает фрукторианство? Какие продукты допускаются, а какие нет?

- Думаю, ответить на этот вопрос лучше всего, отталкиваясь от корня «фрукт-». На самом деле фруктами можно назвать все, что произрастает из цветка, в том числе помидор, кабачок и огурец – это тоже фрукты. Просто кулинарная наука назвала несладкие плоды овощами для удобства. Таким образом, фрукторианцы употребляют фрукты и зелень. Однако не все фрукторианцы являются приверженцами именно такого типа питания, потому что люди, переходя на фрукты, зачастую сохраняют старые привычки и периодически возвращаются к обычному типу питания.

КЛЮЧЕВОЕ ЗНАЧЕНИЕ ИМЕЕТ ВОДА

- Чем собственно вредны обычные продукты?



- Ключевое значение имеет вода, которая в живой растительной пище является структурированной и находится в живой растительной клетке. Если мы каким-либо образом обрабатываем растительную пищу, варим, тушим, добавляем специи, то структура этой воды меняется и превращается в субстанцию, которая не приносит пользы человеку, а может, и вредит. Отказываться от чего-либо не стоит – слово «отказ» означает ограничение. Лучше всего посмотреть на то, чем человек питается, и попробовать новый вид питания с возможностью возврата к обычному питанию в любой момент. Именно отказ формирует психологическое напряжение, которое позже провоцирует глубочайшие срывы, которые приносят много вреда.

- Что Вы испытываете, если снова пробуете продукты, от которых отказались?

- Человек, который некоторое время пробыл на здоровом питании, приобретает определенное очищение, а также новые опыт и знание. Его чувствительность при этом возрастает. Когда он вновь пробует традиционную пищу, то начинает сравнивать ее со здоровой. Ощущения могут быть разными – от нейтральных до отравления.

КАЧЕСТВО ЖИЗНИ УВЕЛИЧИВАЕТСЯ МНОГОКРАТНО

- Для всех ли подходит такой образ жизни?

- Данный образ жизни состоит из нескольких элементов. Это место проживания, возможности по обеспечению себя фруктами, окружение, род деятельности. Получается, что некоторым людям такая жизнь плохо подходит. Например, тем, кто работает на севере вахтовым методом. Однако в широком смысле этот образ жизни подходит для всех, если изменить каждую составляющую своего существования.

- Увеличивается ли продолжительность жизни человека, который питается таким образом?

- Вопрос продолжительности жизни, скорее, в компетенции Бога. Ведь Он может забрать человека и в расцвете сил, и на склоне лет, в зависимости от того, зачем тот был сюда послан. Здесь лучше использовать понятие «качество жизни» – вот оно увеличивается многократно.

ОТКАЗ ОТ ТРАДИЦИОННЫХ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ – ЭТО ТОЛЬКО ПОЛЬЗА

- Какие негативные реакции может вызвать такое питание? Могут ли возникнуть проблемы со здоровьем при отказе от ряда продуктов?

- При условии, что человек идет к смене типа питания системно и правильно, никаких негативных реакций не произойдет, потому что он уже знает, что его ожидает. Отказ от традиционных продуктов питания – это только польза. Нашему организму больше пользы приносит употребление живой растительной пищи. Наше тело ждет очищения, ждет возможности реализовать свои скрытые возможности, которым обычная пища мешает.

- Какие позитивные изменения происходят в организме при переходе на фрукторианство?

- Смена типа питания и образа жизни касается всего существования человека. Поэтому преобразования касаются и внутренних, и внешних сторон, а также взаимоотношений с людьми – меняется окружение и тип деятельности. Многие хронические болезни уходят. Лично у меня исчезла бронхиальная астма, которая считается неизлечимой. Также у меня восстанавливается зрение – было минус семь, а сейчас минус 4,5.

- Есть ли позитивные/негативные изменения в эмоциональном плане?

- Человек становится более жизнелюбивым, спокойным, уравновешенным, появляется больше улыбок в жизни – ведь она меняется к лучшему.

ЭНЕРГИЯ БЕРЕТСЯ ИЗ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

- Позволяют ли фрукторианство и сыроедение заниматься спортом? Хватает ли сил?

- Возможности спортивные у человека даже расширяются, однако лучше заниматься не спортом, а физической культурой. Ведь спорт даже человека, практикующего здоровое питание, может довести до износа. Однако ресурсы возрастают. Энергия по природе всегда поступает в наше тело. Другое дело, что можно мешать ее перемещению в организме. Живое же питание позволяет этой энергии беспрепятственно двигаться. Энергия берется из окружающей среды, из природы. Другое дело, что мы с рождения начинаем вести образ жизни, который нарушает обращение энергии в теле...

- Может ли человек вообще не употреблять пищу и оставаться живым?

- На нынешний момент человек может не употреблять пищу длительное время. Если при этом употреблять воду, прожить можно практически любому около двух месяцев. До 23-30 дней можно существовать при полном отказе не только от еды, но и от жидкости. Если верить утверждениям некоторых праноедов, то можно жить без еды и воды сколь угодно долго и сохранять при этом физическую и интеллектуальную активность. Однако сегодня в нашем обществе много людей, которые занимаются профанацией, и я очень сильно сомневаюсь в тех, кто позиционирует себя как нееды или праноеды.

- Насколько дорого питаться свежими овощами, фруктами?

- Насколько человек хочет насытиться этим, настолько это будет дешево или дорого. Человек, который питается традиционно постоянно, круглосуточно что-то ест. Это происходит и во время установленных приемов пищи – завтрак, обед и ужин, а также в моменты перекусов. Зачастую люди подступаются к переходу на здоровое питание с этими устоявшимися привычками, касающимися графика питания. Если они сохранятся, то человек будет продолжать есть непрерывно, хоть и пищу более высокого качества.

ПОКАЗАТЬ СВОЙ ПРИМЕР ДЕТЯМ НЕ ПОМЕШАЕТ

- Нужно прививать такой образ жизни людям с детства или следует дать возможность выбора?

- Это вопрос внутрисемейных отношений. Думаю, на настоящем этапе людям придется сталкиваться с разным отношением к такому образу жизни. Бывает, что кто-то из пары питается традиционно, а другой – фрукторианец, и тут уже есть определенные разногласия. Однозначно вряд ли скажешь. Однако показать своим примером детям возможности не помешает – это будет исключительно хорошей стороной, а дальше они уже сами решат.

СКОРО БОЛЬШИНСТВО РЕСТОРАНОВ ПОМЕНЯЕТ ВЫВЕСКИ

- Какова причина популярности фрукторианства именно сегодня? Думаете, это локальное явление в истории или долгосрочный, глобальный процесс?

- В человеке генетически заложена потребность саморазвития, и мы всегда чувствуем, где нас обманывают, а где истина. На подсознательном уровне у человека идет стремление к истине. Что дает развитие – это истина, что не дает развития – это ложь. Это явление имеет долгосрочный характер и охватывает масштабы всей земли. Этот процесс необратим.

Моя практика проведения семинаров и путешествий показывает, что большинство людей сегодня знает, что такое питание живой растительной пищей. Раньше все было намного сложнее. Скоро большинство ресторанов поменяет вывески, и там, где можно было покушать традиционную пищу, будут вегетарианские, сыроедческие кафе. Это станет частью культуры мирового сообщества.

КЛЮЧЕВОЙ МЕТОД ОЗДОРОВЛЕНИЯ – ЭТО ДВИЖЕНИЕ

- Какие еще природные методы оздоровления существуют, кроме правильного питания?

- При любом типе питания ключевой метод оздоровления – это движение. Если мы будем сидеть на диване и бездействовать, то отправимся в мир иной гораздо быстрее. Помимо движения, естественные способы – это различные виды постов, лечебное голодание, метод очищения на травах. Также есть искусственные методики: клизма, шлангопопинг, который позволяет в домашних условиях почистить кишечный тракт, техника очищения ЖКТ Шанк-Пракшалана, очищение через взаимодействие с природой, водой, солнцем, воздухом.

МОИ ПЛАНЫ ОХВАТЫВАЮТ ВСЮ ЗЕМЛЮ

- На сегодняшний день занимаетесь ли Вы распространением того образа жизни, к которому пришли?

- Моя деятельность на Земле заключается в том, чтобы своим примером показать людям, что можно получить, если изменить свой образ жизни и тип питания. На сегодняшний день у меня есть ряд курсов и семинаров, которые я провожу в разных городах и странах. Одна из задумок – создать условия, чтобы люди могли изменить старые привычки.

- Связан ли Ваш образ жизни с желанием сохранить природу?

- Принести пользу окружающей среде, природе, миру и человечеству – это составляющая часть моего образа жизни. Мне нужно много времени для осуществления моих планов, они охватывают всю Землю, а не какую-то ее часть. Этот образ жизни помогает мне поддерживать высокий уровень здоровья, качества жизни. Он помогает на высоком уровне взаимодействовать с окружающим миром, чувствовать его.

Я НЕ МОГУ ДОЛГО СИДЕТЬ НА МЕСТЕ

- Расскажите о Вашей жизни в Абхазии. Почему именно там Вы решили остановиться?

- Абхазия – это лишь часть мира, где я остановился на время. Вообще, мой образ жизни предполагает перемещение по планете. Я запланировал на одну страну тратить до года и потом перемещаться в другое место, где мне будет по душе. Меня интересует культура народа, чем люди живут, фрукты, природные достопримечательности. Я не могу долго сидеть на месте. В Абхазии я зимовал два года. Проводил семинары, наслаждался атмосферой и природой.

Сейчас в рамках своего веломарафона я проеду через несколько стран – в начале июля стартую из Белоруссии, потом проеду через Россию, Кыргызстан, Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, Азербайджан, Грузию и финиширую в Турции. Потом остановлюсь в небольшом городке около Батуми под названием Кобулети, где открою первый Дом саморазвития, где создам условия для смены образа жизни наиболее коротким путем.

Беседовал Сергей Боровинских,

фото со страницы Алексея Ильмухина в соцсети