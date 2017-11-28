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Агентство новостей Доступ 1 28 ноября 2017 года, 10:45

Система «112» заработает на территории всей Челябинской области в конце 2018 года


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Система «112» заработает на территории всей Челябинской области в режиме промышленной эксплуатации в конце 2018 года – об этом на ноябрьском заседании комитета ЗСО по экологии и природопользованию сообщил министр общественной безопасности региона Евгений Савченко, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

По словам чиновника, сейчас система работает только на территории областного центра. В течении недели диспетчеры принимают порядка 8 тыс. вызовов. «В начале 2018 года мы начнем опытную эксплуатацию на территории всего региона. Оборудование уже закуплено, идет монтаж. А уже в конце года начнется промышленная эксплуатация. На эти цели, в частности, на поддержку и развитие системы, из областной казны ежегодно будут выделять более 68 млн рублей», – отметил Савченко.

За 9 месяцев 2017 года на реализацию госпрограммы по защите населения и территории от ЧС из областного бюджета было направлено свыше 560 млн рублей. За этот период в регионе ликвидировали 945 пожаров и 2,1 тыс. возгораний; спасли 603 человека.

Депутаты рекомендовали министерству обеспечить освоение муниципалитетами субсидий областного бюджета (в 2017 году 11 территорий получили 5 млн рублей. – Прим. АН «Доступ») и достичь всех целевых индикаторов и показателей, предусмотренных Программой на 2017 год.

Теги: заксобрание, система 112, евгений савченко
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