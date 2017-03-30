Сильную гололедицу обещают синоптики 30-31 марта в Челябинской области

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Сильные снегопады в Челябинской области сохранятся до утра 31 марта – такой прогноз опубликовал Гидрометцентр, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«В четверг, 30 марта, и в первой половине ночи пятницы, 31-го, в Челябинской области прогнозируется сильный снег, отложение мокрого снега на проводах, на дорогах – сильная гололедица, ветер 20-25 метров в секунду», – говорится в оперативной информации.

Напомним, сегодня в регионе действует экстренное предупреждение в связи с обильными снегопадами и усилением ветра. МЧС не исключает локальных чрезвычайных ситуаций, вызванных авариями на объектах и линиях энергосистем. Кроме того, спасатели предупреждают о возможных повреждениях слабоукрепленных конструкций, обрыве линий электропередачи, увеличении количества ДТП.

По информации Челябинского ЦГМС, предстоящей ночью в регионе будет минус 7-12, при прояснении – до 12 градусов, завтра днем – от плюс одного до минус четырех, в большинстве районов пройдут небольшие и умеренные снегопады, возможны метели, на дорогах – сильная гололедица.