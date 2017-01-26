Нарушители закона о тишине в Челябинске оштрафованы на 800 тыс. рублей в 2016 году

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

С начала действия закона «О тишине» (май 2016 года) шумные соседи и владельцы «громких» баров в Челябинске заплатили штрафов на сумму 800 тыс. рублей, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

Сообщается, что за семь месяцев на рассмотрение мировым судьям направили 779 протоколов об административных правонарушениях.

Согласно закону, шуметь запрещается с 22.00 до 6.00 часов по будням, с 23.00 до 8.00 часов в выходные и праздничные дни. Закон работает следующим образом: после фиксации факта нарушения тишины и сбора материалов сотрудниками полиции документы передаются представителям мэрии. Уполномоченное должностное лицо составляет протокол об административном правонарушении на виновника, документы направляются мировому судье, который принимает решение о сумме налагаемого штрафа.

Для физических лиц – от 5 тыс. рублей, для должностных – от 5 до 25 тыс. рублей, а для юридических лиц штраф может достигать и 100 тыс. рублей.

В администрации отметили, что к ответственности привлекают не только обычных горожан, но и сотрудников кальянных, баров, кафе, ночных клубов.

Напомним, скандальная ситуация сложилась в Центральном районе Челябинска, где пивной бар с октября мешает спать жителям многоэтажки. За это время жильцы 15 раз обращались в полицию за защитой своего права на тишину в ночное время.