ВАЖНО. Штраф за непропуск пешеходов станет больше

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Правительство внесло в Госдуму законопроект, который устанавливает более серьезный штраф за непредоставление преимущества в движении пешеходам и велосипедистам, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Проект поправок в статью 12.18 Кодекса об административных правонарушениях предлагает установить штраф за это от 1,5 до 2,5 тыс. рублей. Сейчас непропуск пешехода на «зебре» карается штрафом в размере 1,5 тыс. рублей, пишет «Российская газета».

В январе в Челябинской области зарегистрировано 104 ДТП с участием пешеходов, в которых 13 человек погибли, 95 получили ранения.

«Несоблюдение пешеходами требований пунктов 4.1-4.6 Правил дорожного движения Российской Федерации, а также отсутствие у них световозвращающих элементов в темное время суток привело к росту числа наездов на пешеходов и увеличению тяжести последствий таких ДТП», – уточнили в отделении пропаганды БДД Госавтоинспекции региона.

Сотрудники ГИБДД напоминают, в соответствии с ПДД водитель транспортного средства, приближающегося к нерегулируемому пешеходному переходу, обязан снизить скорость и остановиться, чтобы пропустить людей, пересекающих проезжую часть или вступивших на нее. В свою очередь, пешеходы могут выходить на проезжую часть (трамвайные пути), только когда оценят расстояние до приближающихся транспортных средств и их скорость, и убедятся, что переход будет для них безопасен.