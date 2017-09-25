ВНИМАНИЕ. Штраф за непропуск пешехода на «зебре» вырастет до 2,5 тыс. рублей

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Штраф за непропуск пешехода на «зебре» в России станет дифференцированным – максимальная планка будет превышать сегодняшний штраф (1,5 тыс. рублей) почти на 67% и составит 2,5 тыс. рублей, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на поправки в Кодекс об административных нарушениях, принятых Госдумой РФ во втором чтении.

Необходимость повышения штрафов обусловлена ростом количества дел о правонарушениях этой категории, говорится в пояснительной записке к законопроекту. После утверждения новой редакции КоАП размер штрафа составит от 1,5 тыс. до 2,5 тыс. рублей – в зависимости от тяжести ситуации и дисциплинированности водителя.

Как напоминает «Российская газета», наказание для «неуступчивых» водителей растет не первый раз. До 2008 года штраф за непропуск пешеходов составлял 100 рублей, потом увеличился до 1 тыс., а в 2013 году составил 1,5 тыс. рублей.

Вместе с тем, депутаты обсуждают варианты повышения дисциплины пешеходов, которые часто своими неосторожными действиями провоцируют аварийные ситуации. На данный момент такие нарушители ПДД наказываются штрафом в размере 500 рублей.