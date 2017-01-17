ВНИМАНИЕ. Штаб по гриппу рекомендовал выпустить на учебу южноуральских школьников

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Штаб по гриппу Челябинской области рекомендовал возобновить учебный процесс в образовательных учреждениях региона с 19 января, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Несмотря на общий рост заболеваемости, среди детей 7-14 лет эпидпорог превышен всего на 1%.

«В целом по Челябинской области уровень заболеваемости выше уровня эпидемического порога на 54%. При этом среди взрослых эпидпорог превышен на 88%, среди школьников 7-14 лет – на 1%. Заболевших детей 3-6 лет стало больше на 11%, детей до 2 лет – на 31%», – говорится в сообщении.

Рост заболеваемости отмечают во всех муниципальных образованиях. Эпидемические пороги превышены в 31 районе региона. Ниже эпидпорога держатся только Троицкий, Чебаркульский, Октябрьский, Брединский, Уйский, Нязепетровский и Ашинский районы.

В настоящее время на карантин в связи с распространением ОРВИ и гриппа отправлены школьники 15 муниципалитетов: Челябинска (до 18 января), Магнитогорска (до 21 января), Златоуста, Копейска, а также Коркинского, Еманжелинского, Еткульского, Сосновского, Агаповского, Кизильского, Верхнеуральского, Нагайбакского, Кусинского, Карталинского и Красноармейского районов.

Частично приостановлен учебный процесс в трех школах и пяти классах пяти школ Троицка, Саткинского и Брединского районов, а также в трех группах двух детских садов в Нязепетровском и Катав-Ивановском районах.

В дальнейшем муниципалитетам рекомендовано действовать по ситуации и отправлять школьников на дистанционное обучение по мере необходимости, добавили в Минздраве.