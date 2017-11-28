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Агентство новостей Доступ 1 28 ноября 2017 года, 17:06

Школьник из Верхнего Уфалея получит награду МЧС за спасение тонущего мальчика


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Учащийся 8 класса верхнеуфалейской средней общеобразовательной школы № 2 Данил Бикбов стал победителем фестиваля МЧС «Созвездие мужества-2017» – во время летних каникул подросток спас тонущего сверстника, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Челябинской области.

В июле 13-летний Данил вместе с друзьями отдыхал на Большом карьере в Верхнем Уфалее. Воспитанники команды по хоккею с мячом «Никельщик-2002» купались после тренировки. Один из ребят с берега начал кидать в воду камни и попал в голову юному спортсмену. Мальчик растерялся и стал тонуть. На помощь ему пришел Данил, который схватил парня за руку и поплыл к берегу, где оказал товарищу первую помощь.

Мама Данила Бикбова узнала о ЧП в тот же вечер, а широкую известность случай получил 1 сентября, когда педагоги увидели шрам у спасенного школьника. Расспросив его, они узнали подробности истории. Школьника наградили в городской администрации и направили материалы для участия в IX Всероссийском фестивале «Созвездие мужества».

«Не считаю себя героем. В подобных обстоятельствах так поступил бы любой человек. Главное, что все хорошо закончилось», – говорит сам Данил Бикбов.

Парень с 6 лет играет в хоккей с мячом и мечтает связать свое будущее со спортом. Победителей фестиваля МЧС России наградят в Москве 4 декабря.

Фото пресс-службы ГУ МЧС по Челябинской области

Теги: мчс, награда мчс, спасение утопающих, новости верхнего уфалея
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