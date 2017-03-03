Школьник из Челябинска завоевал серебро международной математической олимпиады в Румынии

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Десятиклассник челябинского физико-математического лицея № 31 (директор – Почетный гражданин Челябинска Александр Попов) Марат Абдрахманов завоевал серебро международной математической олимпиады в Румынии, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Математические состязания высшего уровня ежегодно проводятся в столице Румынии Бухаресте. В этом году знаниями мерились 111 участников из 19 стран мира. Юный вундеркинд из промышленного миллионника вошел в сборную России, наряду с 11 сильнейшими математиками страны. В командном зачете российская команда заняла четвертое место после Южной Кореи, Великобритании и Китая, завоевав 12 медалей: девять серебряных и три бронзовые. Одну из этих наград забрал челябинец Марат Абдрахманов.

В прошлом году, еще будучи девятиклассником, он стал абсолютным победителем международной студенческой интернет-олимпиады по математике, которая регулярно проводится Центром математического образования университета израильского города Ариэль. В восьмом классе – призером финального этапа Всероссийской олимпиады по математике за 9 класс. Помимо сложных задач, парень любит кататься на сноуборде, играть в компьютерные игры и слушать музыку. С 6 класса обучается математике по индивидуальному учебному плану.