Пт, 03.03.2017, 14:07 18+
  • Агаповка
  • Аджигардак
  • Аргаяш
  • Атамановский
  • Аша
  • Бакал
  • Бердяуш
  • Бреды
  • Варна
  • Верхнеуральск
  • Верхний Уфалей
  • Вишневогорск
  • Долгодеревенское
  • Еманжелинск
  • Еткуль
  • Завьялиха
  • Златоуст
  • Карабаш
  • Карталы
  • Касли
  • Катав-Ивановск
  • Кизильское
  • Коелга
  • Копейск
  • Коркино
  • Кунашак
  • Куса
  • Кыштым
  • Магнитогорск
  • Миасс
  • Миасское
  • Миньяр
  • Неплюевка
  • Нязепетровск
  • Озерск
  • Октябрьское
  • Пласт
  • Сатка
  • Сим
  • Снежинск
  • Сыростан
  • Трехгорный
  • Троицк
  • Увельский
  • Уйское
  • Усть-Катав
  • Фершампенуаз
  • Чебаркуль
  • Челябинск
  • Чесма
  • Южноуральск
  • Юрюзань
ГлавнаяОбщество
Агентство новостей Доступ 1 3 марта 2017 года, 11:45

Школьник из Челябинска завоевал серебро международной математической олимпиады в Румынии


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Десятиклассник челябинского физико-математического лицея № 31 (директор – Почетный гражданин Челябинска Александр Попов) Марат Абдрахманов завоевал серебро международной математической олимпиады в Румынии, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Математические состязания высшего уровня ежегодно проводятся в столице Румынии Бухаресте. В этом году знаниями мерились 111 участников из 19 стран мира. Юный вундеркинд из промышленного миллионника вошел в сборную России, наряду с 11 сильнейшими математиками страны. В командном зачете российская команда заняла четвертое место после Южной Кореи, Великобритании и Китая, завоевав 12 медалей: девять серебряных и три бронзовые. Одну из этих наград забрал челябинец Марат Абдрахманов.

В прошлом году, еще будучи девятиклассником, он стал абсолютным победителем международной студенческой интернет-олимпиады по математике, которая регулярно проводится Центром математического образования университета израильского города Ариэль. В восьмом классе – призером финального этапа Всероссийской олимпиады по математике за 9 класс. Помимо сложных задач, парень любит кататься на сноуборде, играть в компьютерные игры и слушать музыку. С 6 класса обучается математике по индивидуальному учебному плану.

© 2008–2017 Агентство новостей «Доступ». Новости Челябинска и Челябинской области.
При полном или частичном использовании материалов гиперссылка на АН «Доступ» обязательна.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Теги: лицей 31, новости челябинска, математика, международная олимпиада, одаренные дети
Подписаться на рассылку dostup1.ru
3 558
Заметили опечатку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Запрещены комментарии, содержащие нецензурные выражения и противоречащие законодательству РФ. Редакция сайта за размещенные личные мнения, сообщения, опубликованные частными лицами, ответственности не несет.

Другие новости раздела «Общество»

сегодня, 13:59
Фермера осудили за незаконную миграцию 8 человек в Челябинской области
сегодня, 13:41
НУЖНА ПОМОЩЬ. Девочек-подростков, сбежавших из приюта в Южноуральске, ищут уже месяц
сегодня, 12:26
ВАЖНО. Стартовали продажи единых билетов Крым на летний сезон-2017
сегодня, 12:16
18+ Кусачая узница СИЗО поставила сотрудницу ГУФСИН в опасность заражения ВИЧ
сегодня, 12:12
Стало известно, кто написал текст для Тотального диктанта-2017
сегодня, 11:35
Дикая американская норка удивила автомобилистов Троицка
сегодня, 11:18
Главбух детсада в Снежинске осуждена за присвоение 250 тыс. рублей
сегодня, 10:53
СКАНДАЛ. «В ручках замерзают чернила»: 300 школьников из Нижнего Уфалея замерзают 3-й год подряд
сегодня, 10:50
В Челиндбанке открылась выставка картин челябинских художниц
сегодня, 10:45
Экс-начальник станции Кыштым отдан под суд за взяточничество
ТОП новостей
Еще
Сейчас читают
Новости компаний
без пафоса
Интервью
Опрос

Кто, по-вашему, представит Восточную конференцию КХЛ в финале Кубка Гагарина-2017?

Подписка на новости
Прислать новость