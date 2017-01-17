Шесть жителей Копейска пойманы за оборот героина

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Копейске (Челябинская область) полиция задержала шесть человек, причастных к обороту наркотиков, – удалось изъять три грамма героина, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД региона.

Стражи порядка поймали местного жителя 1984 года рождения, который сбывал наркотики мелкими партиями из своей квартиры. Ранее он неоднократно привлекался к уголовной ответственности за аналогичные преступления. Сейчас он заключен под стражу.

После этого оперативникам удалось задержать шесть человек, причастных к незаконному обороту наркотиков. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 228.1 УК РФ.

Максимальное наказание по данной статье – лишение свободы на срок до 15 лет.