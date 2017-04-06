Чт, 06.04.2017, 10:58 18+
  • Агаповка
  • Аджигардак
  • Аргаяш
  • Атамановский
  • Аша
  • Бакал
  • Бердяуш
  • Бреды
  • Варна
  • Верхнеуральск
  • Верхний Уфалей
  • Вишневогорск
  • Долгодеревенское
  • Еманжелинск
  • Еткуль
  • Завьялиха
  • Златоуст
  • Карабаш
  • Карталы
  • Касли
  • Катав-Ивановск
  • Кизильское
  • Коелга
  • Копейск
  • Коркино
  • Кунашак
  • Куса
  • Кыштым
  • Магнитогорск
  • Миасс
  • Миасское
  • Миньяр
  • Неплюевка
  • Нязепетровск
  • Озерск
  • Октябрьское
  • Пласт
  • Сатка
  • Сим
  • Снежинск
  • Сыростан
  • Трехгорный
  • Троицк
  • Увельский
  • Уйское
  • Усть-Катав
  • Фершампенуаз
  • Чебаркуль
  • Челябинск
  • Чесма
  • Южноуральск
  • Юрюзань
ГлавнаяОбщество
Агентство новостей Доступ 1 6 апреля 2017 года, 10:46

Серийный угонщик пойдет под суд за кражу 7 авто в Миассе


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Миассе осудят серийного угонщика автомобилей – мужчина похитил семь машин и продал их в соседних регионах, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Челябинской области.

Установлено, что с сентября 2012 по октябрь 2016 годов обвиняемый с помощью поддельных ключей и автосканера похитил в Миассе семь автомобилей марок Ford Focus, Kia Cerato, Kia Cid, Hyundai ix35.

Мужчина действовал на неохраняемых стоянках или вблизи организаций, где работали потерпевшие. После этого менял номера, подделывал документы и сбывал машины в Башкортостане и Татарстане. Все авто удалось найти и вернуть владельцам. Ущерб потерпевшим составил 5 млн рублей и был полностью возмещен.

Жителю Миасса 1982 года рождения предъявлено обвинение по семи эпизодам по пункту «в» части 3 статьи 158 УК РФ (кража, совершенная в крупном размере), а также двум эпизодам по части 1 статьи 174.1 УК РФ (легализация имущества, приобретенного лицом в результате совершения им преступления).

Мужчина находится под стражей. Уголовное дело направлено в суд.

© 2008–2017 Агентство новостей «Доступ». Новости Челябинска и Челябинской области.
При полном или частичном использовании материалов гиперссылка на АН «Доступ» обязательна.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Теги: угон, новости миасса, криминальные новости челябинской области
Подписаться на рассылку dostup1.ru
3 612
Заметили опечатку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Запрещены комментарии, содержащие нецензурные выражения и противоречащие законодательству РФ. Редакция сайта за размещенные личные мнения, сообщения, опубликованные частными лицами, ответственности не несет.

Другие новости раздела «Общество»

сегодня, 09:54
Пойманы сотрудники ЮУЖД, похитившие 700 литров дизтоплива и масла в Карталах
сегодня, 08:11
18+ Челябинец, задушивший возлюбленную бельевой веревкой, предстанет перед судом
сегодня, 07:18
Экс-лидер «Агаты Кристи» Вадим Самойлов призвал челябинцев быть спокойней
вчера, 18:14
18+ Девочка в течение 10 лет терпела отца-педофила в Челябинске
вчера, 17:57
В Миассе экстренные службы оцепили вокзал, магазин и остановку
вчера, 17:53
18+ Судебный психиатр – об особенностях и причинах сексуального влечения к детям
вчера, 17:17
Члены банды, расстрелявшей милиционера с друзьями в Юрюзани, попросили смягчить наказание
вчера, 16:56
Курганские архивисты подарили древние церковные книги Челябинской области
вчера, 16:42
«Это Россия, детка»: в Троицке по городу разгуливает медведь в наморднике
вчера, 16:24
Известный архитектор из Англии провел мастер-класс для студентов ЮУрГУ
ТОП новостей
Еще
Сейчас читают
Новости компаний
без пафоса
Интервью
Опрос

Как Вы приумножаете свои деньги?

Подписка на новости
Прислать новость