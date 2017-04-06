Серийный угонщик пойдет под суд за кражу 7 авто в Миассе

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Миассе осудят серийного угонщика автомобилей – мужчина похитил семь машин и продал их в соседних регионах, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Челябинской области.

Установлено, что с сентября 2012 по октябрь 2016 годов обвиняемый с помощью поддельных ключей и автосканера похитил в Миассе семь автомобилей марок Ford Focus, Kia Cerato, Kia Cid, Hyundai ix35.

Мужчина действовал на неохраняемых стоянках или вблизи организаций, где работали потерпевшие. После этого менял номера, подделывал документы и сбывал машины в Башкортостане и Татарстане. Все авто удалось найти и вернуть владельцам. Ущерб потерпевшим составил 5 млн рублей и был полностью возмещен.

Жителю Миасса 1982 года рождения предъявлено обвинение по семи эпизодам по пункту «в» части 3 статьи 158 УК РФ (кража, совершенная в крупном размере), а также двум эпизодам по части 1 статьи 174.1 УК РФ (легализация имущества, приобретенного лицом в результате совершения им преступления).

Мужчина находится под стражей. Уголовное дело направлено в суд.