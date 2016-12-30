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Агентство новостей Доступ 1 30 декабря 2016 года, 11:52

Серийный убийца и насильник детей предстанет перед судом в Челябинской области


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Челябинской области перед судом предстанет серийный убийца и насильник детей – первое преступление злоумышленник совершил более 20 лет назад, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«Прокуратура Челябинской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Лобанова, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных пунктами "б, в, д" части 2 статьи 146 и "а" статьи 102 УК РСФСР, пунктами "а, в, и" части 2 статьи 105 УК РФ, а также в 23 преступлениях, предусмотренных пунктами "а, б" частей 3 и 4 соответственно статьи 132 УК РФ, частью 1 статьи 151 УК РФ», – сообщили в пресс-центре надзорного ведомства.

По версии следствия, житель Магнитогорска в апреле 1996 года, отбывая срочную службу в армии, находясь в Калуге, проник в жилой дом и забил до смерти молотком 82-летнюю хозяйку. После чего он похитил не менее 100 тыс. неденоминированных рублей.

В июне 2004 года в Магнитогорске Лобанов в безлюдном месте совершил убийство 14-летнего мальчика, в июле 2008 года недалеко от остановки общественного транспорта задушил 9-летнего ребенка.

«С марта по май 2015 года преступник под надуманным предлогом приглашал в арендуемую им квартиру в Магнитогорске детей в возрасте от 10 до 15 лет, где совершал в отношении них преступления против половой неприкосновенности», – рассказали в прокуратуре Челябинской области, уточнив, что злоумышленник «совершал и иные действия сексуального характера с применением насилия».

Уголовное дело направлено в Челябинский областной суд для рассмотрения по существу. 

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Теги: челябинский облсуд, новости магнитогорска, новости челябинска, новости калуги
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