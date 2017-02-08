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Агентство новостей Доступ 1 8 февраля 2017 года, 12:18

18+ Серийному педофилу с ЧТЗ предстоит прочесть более 35 томов уголовного дела


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Следователи предъявили окончательное обвинение серийному педофилу с ЧТЗ, жертвами которого стали три девочки, пять девушек и один мужчина, – злоумышленнику предстоит прочесть более 35 томов уголовного дела, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Завершено расследование дела в отношении 36-летнего Вадима Есипова, нападавшего на школьниц и девушек в Челябинске. Мужчина сначала признавал свою вину, потом отказался от дачи показаний. Психиатрическая экспертиза признала его вменяемым, однако выявила склонность к педофилии. В ходе расследования дела было проведено более 100 экспертных исследований. В итоге Есипову предъявили обвинение в 22 преступных эпизодах.

«Мужчина обвиняется в семи эпизодах насильственных действий сексуального характера, пяти изнасилованиях, семи разбоях и двух угрозах убийством. Среди потерпевших три ребенка, пять девушек и мужчина, который вступился за одну из жертв. Злоумышленник причинил ему порезы кистей рук и пригрозил убийством», – рассказал старший следователь третьего отдела по расследованию особо важных дел СУ СКР по Челябинской области Дмитрий Юрлов.

Объем уголовного дела превысил 35 томов. Вадиму Есипову предстоит прочесть материалы, прежде чем их передадут в прокуратуру. Почти во всех случаях горожанин шел на преступления с ножом с целью удовлетворить свои сексуальные потребности. Пока он находился в СИЗО, его супруга успела родить. На момент задержания злоумышленник без договора работал на одной из челябинских строек.

Напомним, «педофила с ЧТЗ» искали с осени 2015 года, после серии нападений на школьниц и девушек. Ежедневно сотни полицейских прочесывали район и задерживали горожан, отрабатывая их на причастность к преступлениям, после чего злоумышленник залег на дно. Его удалось разыскать, когда в августе 2016 года он засветился на камере наружного наблюдения, уводя в безлюдное место семилетнюю жертву. В сентябре 2016 года Вадим Есипов был задержан сотрудниками ФСБ и полиции при попытке улететь из Екатеринбурга в Душанбе (Таджикистан).

Ольга Плеханова

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Теги: педофил, розыск, новости челябинска, криминальные новости челябинска
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