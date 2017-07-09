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Агентство новостей Доступ 1 9 июля 2017 года, 11:27

Семья – это команда! Как отметили День семьи в центре «Надежда»


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

День семьи, любви и верности отметили в челябинском центре «Надежда» – праздник для приемных семей организовали специалисты отделения сопровождения при поддержке Уральского Центра развития бизнес-команд, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Основой праздника стал… тренинг командообразования, который провел бизнес-тренер Иван Батурин.

Впрочем, говорят специалисты, во главу угла было поставлено вовсе не извлечение прибыли, и работа над укреплением связей, в данном случае – внутрисемейных. Родители со своими приемными детьми преодолели ряд препятствий: «Бермудский треугольник», «Расходящиеся тропы», «Плот» и другие.

В завершение нарисовали семейные портреты и поделились своими впечатлениями.

«Побольше бы таких праздников, где мы можем почувствовать, что семья – это команда, получить позитивные эмоции, познакомиться с другими приемными семьями...» – призналась Надежда, мама четверых детей, два из которых приемные.

Людмила и Игорь, родители приемного подростка отметили теплую атмосферу праздника, а также важность того, что им помогли на собственном опыте прочувствовать, что значит доверять друг другу.

Алена и Влада, приемные девочки-подростки в один голос заявили: «Было классно! Особенно круто было преодолеть свой страх, падая спиной на руки других участников».

Восторг самых маленьких участников вызвала веселая фотосессия с усами, шляпками и бантиками.

Челябинцы отметили День семьи, любви и верности «ромашковой тусовкой»

По словам заведущей отделением сопровождения замещающих семей Елизаветы Манжулей, специалистами центра проводится большая работа по сопровождению приемных семей Челябинска: индивидуальные и семейные консультации, коррекционно-развивающие занятия с детьми, ежемесячные заседания клуба приемных родителей и клуба опекунов. «А этим мероприятием мы закладываем традицию проведения семейных праздников для родителей с приемными детьми», – добавила она, выразив благодарность за поддержку соучредителю Уральского Центра развития бизнес-команд Ивану Батурину.

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Теги: новости челябинска, день семьи, приемные семьи
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