Сельские клубы Октябрьского района оснастят системами видеонаблюдения

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Октябрьский райсуд (Челябинская область) удовлетворил 12 исков местного прокурора – теперь во всех сельских клубах и домах культуры должны быть установлены камеры видеонаблюдения, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

До 1 декабря 2017 года сельские клубы и дома культуры, расположенные на территориях Каракульского, Кочердыкского, Крутоярского, Лысковского, Маяковского, Мяконьского, Никольского, Октябрьского, Подовинного, Уйско-Чебаркульского, Чудиновского и Свободненского поселений, должны обзавестись системами наружного видеонаблюдения. Обязанность по установке возложена на администрации населенных пунктов.

«Осуществление деятельности объектов культуры в отсутствие системы видеонаблюдения не обеспечивает в полной мере исполнение требований деиствующего законодателъства в области антитеррористической защищенности. Это может повлечь неблагоприятные последствия, связанные с причинением вреда жизни и здоровью граждан, создает опасные условия для неопределенного круга лиц, нарушает их права и законные интересы на безопасные условия пребывания в учреждении, ставит под угрозу их безопасностъ», – рассказал помощник прокурора Октябрьского района Иван Дроженко.

Суд удовлетворил все 12 исков прокурора о возложении на администрации сельских поселений района обязанности по установке системы наружного видеонаблюдения на объектах культуры.