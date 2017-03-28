Science Drama и креативный завтрак – Челябинск примет фестиваль популярной науки

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Челябинске с 18 по 21 апреля пройдет фестиваль популярной науки «КСТАТИ. Система координат» – на базе образовательных и просветительских учреждений будет работать более десяти площадок, одной из самых крупных станет Южно-Уральский государственный университет, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу вуза.

Научно-популярный фестиваль ориентирован на широкую аудиторию: разнообразие форматов делает его одновременно привлекательным для школьников, педагогов, студентов и всех, кто интересуется современной популярной наукой.

Челябинцев ждут Science Drama, креативный завтрак, интеллектуальные ток-шоу «Наука. Вкусно» и «Разберем на атомы», концерт для уникального электромузыкального инструмента – терменвокса и фортепиано, публичные лекции.

«КСТАТИ» – это марафон лекций, научных ток-шоу, квестов и интеллектуальных игр. За последний год «КСТАТИ» принимали Калининград, Ростов-на-Дону, Мурманск, Новосибирск, Саратов, Воронеж, Минск. Сегодня к этому списку присоединился и Челябинск. Организатор – Информационный центр по атомной энергии Челябинска при поддержке Государственной корпорации «Росатом» и Управления по делам молодежи администрации Челябинска.



Добавим, что участниками фестиваля «КСТАТИ» станут профессор МГУ Павел Плечов (Москва); старший научный сотрудник ГАИШ МГУ Владимир Сурдин (Москва); главный редактор научно-популярного журнала «Реактор» Илья Кабанов (Москва); руководитель проекта «Раннее инженерное развитие детей» Анатолий Шперх (Санкт-Петербург); председатель Совета молодых ученых и специалистов СПГТУ Андрей Акатов (Санкт-Петербург); руководитель Школы терменвокса в России Петр Термен (Санкт-Петербург); научный сотрудник ИХБФМ СО РАН Даниил Гладких (Новосибирск).

Фото пресс-службы ЮУрГУ