Сборные России по ски-кроссу и хаф-пайпу проведут сборы в Миассе

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Сегодня, 4 января 2017 года, сборная команда России по ски-кроссу прибудет в Миасс (Челябинская область), где проведет недельный сбор, сообщил главный тренер Александр Долгов.

«Сборная команда по ски-кроссу отправится на сбор в Миасс 4 января. Сбор на ГЛК "Солнечная Долина" продлится до 10 января, а затем команда отправится в Италию, где 14 января в Ватлесе пройдет очередной этап Кубка мира в этой дисциплине», – сказал Долгов.

По его словам, сборная команда по хаф-пайпу отправится на сбор в Миасс 5 января. Спортсмены пробудут здесь дольше, чем их коллеги из команды по ски-кроссу: в Миассе 19 и 20 января пройдет этап Кубка и Первенство России по фристайлу в дисциплине хаф-пайп.

«Спортсмены нашей команды будут принимать участие в этих стартах», – уточнил он.

Между тем, подготовка к проведению этапа Кубка мира по фристайлу в дисциплине ски-кросс в Миассе идет в соответствии с графиком. Также планово проходят работы по организации финала Кубка мира по лыжной акробатике в Москве.

Напомним, этап Кубка мира по ски-кроссу запланирован на 21-26 февраля. Финал Кубка мира по лыжной акробатике состоится 4 марта.