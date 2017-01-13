Сборная Южного Урала победила на всероссийских соревнованиях по скалолазанию

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Сборная Челябинской области стала победителем всероссийских юношеских соревнований по скалолазанию – регион представляли 40 спортсменов из Миасса, Коркино, Магнитогорска и Челябинска, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу регионального Минспорта.

Южноуральцы выступили в трех дисциплинах – трудности, скорости и боулдеринге, а также разыграли медали в многоборье. В итоге команда завоевала 18 личных медалей и уверенно победила в общекомандном зачете, обойдя по сумме баллов 31 команду других регионов России.

Следующие юношеские соревнования по скалолазанию пройдут с 7 по 13 февраля в Тюмени. Там состоится первенство России в дисциплине скорость и всероссийские соревнования в трудности и боулдеринге.

Фото Алексея Помыкалова