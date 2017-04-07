ВАЖНО. Садоводы пенсионного возраста смогут ездить на дачу за полцены

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В сезон садово-огородных работ южноуральские пенсионеры смогут добираться до своих дачных участков за полцены – на обеспечение льготного проезда в бюджете Челябинской области зарезервировано 23 млн рублей, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу регионального Миндортранса.

Работа проводится в рамках предоставления мер социальной поддержки по оплате проезда на железнодорожном и автомобильном транспорте общего пользования в пригородном сообщении граждан, ведущих садоводство, огородничество и дачное хозяйство. Данная программа позволит обеспечить доступность транспортных услуг для пенсионеров-садоводов на сезонных садовых межмуниципальных маршрутах, в том числе по нерегулируемым тарифам.

«В этом году в Челябинской области будут работать 23 межмуниципальных маршрута, относящихся к сезонным – садовым. Из них 15 следуют из областного центра к садовым товариществам, пять – из Магнитогорска, два – из Златоуста и один – из Коркино. Есть и дополнительный новый маршрут, установленный по просьбам жителей Челябинска – № 131-с, следующий от областной больницы до сада "Курчатовец"», – пояснил министр Дмитрий Микулик.

Реестр маршрутов опубликован на официальном сайте Миндортранса

Напомним, садово-огородный сезон официально стартует 1 мая и продлится до 15 октября.