СК проверит случай в Кыштыме, где девочка опрокинула на себя кастрюлю с горячим супом

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Следственный комитет проверит обстоятельства получения 2-летней девочкой ожогов примерно 30% поверхности тела, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Напомним, происшествие случилось в Кыштыме: ребенок уронил на себя кастрюлю с горячим супом, получив ожоги I и II степени. В настоящее время пострадавшая находится в ожоговом центре Челябинска.

«По данному факту следственными органами проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства случившегося», – сообщил официальный представитель СУ СКР по Челябинской области Владимир Шишков.

Проведение проверки взято на контроль руководством следственного управления.