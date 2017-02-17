«С нами будет стоять долго!»: Челябинское УФАС нашло неэтичную рекламу в Миассе

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Челябинское УФАС выявило очередную неэтичную рекламу, на этот раз в Миассе – завод железобетонных изделий «раскручивали» с помощью женских образов и фразы «С нами будет стоять долго!», передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу антимонопольного ведомства.

Билборд с неэтичной рекламой стоял на улице, где ходят школьники и малыши, таким образом, рекламодатели не ограничили круг потенциальных потребителей. В связи с этим УФАС возбудило в отношении владельца билборда административное дело по признакам нарушения рекламного законодательства.

Выяснилось, что конструкция со спорной рекламой была передана в аренду ООО «Завод ЖБИ «Урал» (Москва). Сейчас Челябинское УФАС России направило запросы для получения информации, необходимой для дальнейшего рассмотрения дела.

Согласно части 6 статьи 5 закона о рекламе в рекламе не допускается использование непристойных образов, сравнений и выражений.

Напомним, похожий случай произошел в Магнитогорске в 2016 году. Там смартфоны рекламировались при помощи слогана: «У тебя большой, а она хочет mini…»