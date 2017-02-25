С икрой, грибами, медом…Блинный конкурс состоялся в честь Масленицы в Челябинске

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Челябинске Масленицу встретили блинным изобилием – на конкурсе блинного мастерства в парке имени Пушкина были представлены самые необычные и вкусные варианты этого блюда, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Сегодня, 25 февраля, в горсаду Пушкина в честь праздника прощания с зимой состоялся конкурс на лучшие блины. Строгая комиссия оценивала не только вкус, а также внешний вид выпечки.

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Участницы представили на суд зрителей и комиссии самые необычные варианты этого блюда. Здесь были блины с грибами, медом, клубникой, киви, икрой, овощами, шоколадом. Внешний вид тоже оказался весьма необычным – блинные дома, «смайлики», конвертики и даже одежда для кукол.

Кроме того, на территории парка горожане могли поучаствовать в музыкальной программе, конкурсах, битве на мешках, а также попробовать свои силы и взобраться на столб.