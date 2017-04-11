С чиновника-взяточника из Магнитогорска прокуратура требует взыскать 800 тыс. рублей

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

С бывшего начальника управления муниципального заказа администрации Магнитогорска (Челябинская область) Никиты Власова прокуратура намерена взыскать почти 800 тыс. рублей, полученных им в каечстве взятки, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Власов был осужден в апреле 2016 года за получение от коммерческой фирмы взятки в размере 1,8 млн рублей. За эти деньги чиновник обещал обеспечить победу в конкурсах на поставку продуктов питания в муниципальные образовательные учреждения города. Суд приговорил Власова к шести годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима и штрафу 5 млн рублей. Изъятые при задержании 222 тыс. рублей были обращены в собственность государства.

«Прокурор Ленинского района Магнитогорска обратился в суд о взыскании с бывшего начальника управления муниципального заказа администрации незаконно полученных денежных средств, общая сумма которых за вычетом конфискованных составила 799,3 тыс. рублей», – сообщили в пресс-центре прокуратуры Челябинской области.

Результаты рассмотрения гражданского дела находятся на контроле в прокуратуре.

Отметим, что ранее суд арестовал принадлежащие чиновнику Toyota Land Cruise, квартиру, 100 тыс. рублей, 120 долларов США и 510 евро.

В конце марта 2017 года Власов подал в Копейский горсуд ходатайство о рассрочке уплаты штрафа, но ему было отказано.

В июле 2016 года ООО «Промснабсервис», представитель которой передавал Власову взятки, было оштрафовано на 10 млн рублей.