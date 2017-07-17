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Агентство новостей Доступ 1 17 июля 2017 года, 13:55

С 1 августа в Челябинской области начнется охота на медведя и барсука


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Челябинской области с 1 августа откроется охота на бурого медведя и барсука, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Соответствующее постановление главы региона с указанием лимита и квот добычи опубликовано на официальном сайте.

В сезон на территории Южного Урала позволено добыть на охоте 67 особей бурого медведя и 404 – барсука.

Как следует из документа, в настоящее время в лесах региона обитает 5 209 барсуков и 596 бурых медведей.

Отметим, что лимиты и квоты добычи установлены ровно на год для каждого охотугодья.

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Теги: челябинская область, охота, новости челябинска, бурый медведь, барсук
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