Руководитель ГК «Стронекс» преодолел Римский марафон в 42 км 195 м

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Традиционный Римский марафон, объединивший более 16 тыс. человек, спортсменов и зрителей, состоялся 2 апреля в Италии. Одним из представителей России и Южного Урала на марафоне был руководитель группы компаний «Стронекс» Георгий Пилипенко, преодолевший всю дистанцию длиной 42 км 195 м.

В забеге участвовали больше 13 тыс. спортсменов из 85 стран мира, и с испытанием справились не все. Южноуральский марафонец на 12-м километре получил травму стопы, но ответственность перед болельщиками и земляками не позволила ему сойти с дистанции. Глава ГК «Стронекс» финишировал, несмотря ни на что, тем самым доказав, что в строительной сфере Южного Урала работают выносливые и волевые люди.

Георгий Пилипенко признался, что начал готовиться к марафону в Челябинске за несколько месяцев до забега. Ежедневно после окончания рабочего дня и в выходные он тренировал выносливость и совершенствовал физическую форму. Спортивный дух организатора и идейного вдохновителя Спартакиады «Союза строительных компаний Урала и Сибири» на призы ГК «Стронекс» не сломили даже зимние морозы.

Напомним, Спартакиада строителей проводится в Челябинске с 2010 года и за это время стала одним из самых ярких и ожидаемых корпоративных традиций отрасли. Также благодаря инициативе Георгия Емельяновича с 2017 года в Спартакиаду включили новый вид спорта – командный марафон. Строители Челябинска, объединившись в команды, пробегут заветные 42 километра, чтобы доказать: в спорте, как и в строительстве, для победы нужны сила воли и сплоченная команда.

Отметим, что ежегодный Римский марафон проводился в 23-й раз. Маршрут марафона не меняется с момента первого забега: он проходит через собор Святого Петра, Колизей и многие другие памятники архитектуры Рима. Событие уже стало одним из самых популярных спортивных мероприятий Европы. Марафон имеет золотой статус IAAF Gold Label Road Race, а это говорит о высочайшем уровне организации.

Фото ГК «Стронекс»