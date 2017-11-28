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Агентство новостей Доступ 1 28 ноября 2017 года, 09:44

ВАЖНО. Рождественский пост: время исключить из жизни праздность, раздражение, похоть и болтливость


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Во вторник, 28 ноября, у православных начался один из важнейших многодневных постов – Рождественский: из еды следует исключить мясо и молоко, из мыслей – злобу и похоть, из жизни – праздность, раздражительность и болтливость, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Священники советуют в дни поста пореже включать телевизор, но чаще посещать храмы. Время поста – время более усиленной молитвы и глубокой исповеди. Исповедоваться в большинстве храмов можно на каждой вечерней службе, но лучше заранее узнать время исповеди в своем храме.

Что касается пищи, этот пост не самый строгий из существующих христианских постов: нельзя употреблять в пищу мясо, молоко и молочные продукты и яйца, во вторник, четверг и субботу в еду можно добавлять растительное масло – елей, в субботние и воскресные дни – рыбу.

Календарь питания на Рождественский пост 28 ноября – 6 января

Со 2 января до дня Рождества (7 января) – в дни Предпразднества Рождества – пост усиливается, рыба отменяется. 6 января, в Сочельник (Навечерие Рождества) – кушать нельзя до первой звезды, которая призвана напомнить всем верующим о явлении Вифлеемской звезды, возвестившей о рождении Иисуса Христа.

Разговеться можно только 7 января, в праздник Рождества Христова.

Теги: рождественский пост, религия, православие, рождество
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