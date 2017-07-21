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Агентство новостей Доступ 1 21 июля 2017 года, 17:40

ВАЖНО. Как правильно отказаться от тура в Грецию и Турцию из-за землетрясений


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Ростуризм опубликовал рекомендации для граждан, собирающихся на отдых в Грецию и Турцию после землетрясения в Эгейском море, – ведомство объяснило, как правильно отказаться от поездки и не потерять много денег, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Напомним, землетрясение произошло 21 июля и, учитывая обстоятельства, граждане массово обращаются в Ростуризм, чтобы получить рекомендации о досрочном завершении тура либо отказе от поездки.

Согласно информации Генконсульства России в Анталье, в результате землетрясения в курортном районе Бодрум имеются незначительные разрушения фундаментов и штукатурки домов, на побережье было незначительное подтопление. Информации о разрушениях в отелях и травмах среди гостей не поступало. Также есть информация о разрушениях на греческом острове Кос. Сообщается о пострадавших в Греции и Турции, однако россиян среди них нет.

Граждане имеют право обратиться к туроператору с заявлением о досрочном прекращении тура либо отказе от поездки. «Туроператоры могут содействовать туристам, желающим досрочно прервать отдых, в приобретении обратных билетов (при наличии такой возможности). Возврат средств за неиспользованные дни тура не предусмотрен. В случае отказа от тура гражданину возвращаются средства за вычетом фактически понесенных расходов, которые подтверждаются туроператором документально», – заявили в ведомстве.

По данным Ассоциации туроператоров России, паники среди отечественных туристов нет, как и массовой отмены туров.

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Теги: туризм, землетрясение, турция, греция, новости челябинска, что делать
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