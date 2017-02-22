Российский союз ветеранов Афганистана наградил профком ММК

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Российский союз ветеранов Афганистана наградил профком ОАО «ММК» медалью «За заслуги перед Родиной и Отечеством», передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу ММК.

Напомним, что 28 лет назад 15 февраля колонна советских войск покинула Афганистан. В этот день страна вспоминает подвиг воинов-интернационалистов. В Магнитогорске годовщину вывода войск отметили во Дворце культуры металлургов имени Серго Орджоникидзе.

Мероприятие было организовано Магнитогорским союзом воинов-интернационалистов при поддержке первичной профсоюзной организации Группы ОАО «ММК» горно-металлургического профсоюза России. День памяти воинов-интернационалистов посвящен не только афганцам. Почести воздают солдатам и офицерам, защищавшим интересы страны во Вьетнаме, Анголе, Египте, Корее, бывших братских республиках.

Мероприятие началось с минуты молчания. После этого с приветственным словом обратился председатель профсоюзного комитета первичной профсоюзной организации Группы ОАО «ММК» горно-металлургического профсоюза России Борис Семенов. Председатель магнитогорского отделения Российского союза ветеранов Афганистана Эдуард Якушев огласил решение центрального правления Российского союза ветеранов, наградившего магнитогорских воинов-интернационалистов медалью общественной организации «За заслуги перед Родиной и Отечеством».

Награду вручили Юрию Олехновичу, Павлу Пенкину, Юрию Черненко, Вилору Шерстневу, Владимиру Белозерцеву. Медали также удостоен профком Группы ОАО «ММК» в лице председателя Бориса Семенова за организацию торжественных встреч и помощь воинам-интернационалистам.

Далее выступил победитель международного конкурса военно-патриотической песни «Сердцем причастны», лауреат фестиваля «Вспомним всех поименно», автор и исполнитель Александр Котков. Также выступила музыкальная группа «Ростов», которая исполнила песню «Память».

Фото Дмитрия Рухмалева