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Агентство новостей Доступ 1 2 февраля 2017 года, 17:04

Российских керлингистов допустили к участию в Паралимпиаде 2018 года


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Международный паралимпийский комитет допустил российских керлингистов к участию в Паралимпиаде 2018 года – среди спортсменов также представитель Челябинской области, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«Международная федерация керлинга и еще 19 федераций допустили наших спортсменов. Они выступают на чемпионатах Европы и мира, участвуют в квалификационных соревнованиях», – рассказал ТАСС первый вице-президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков, добавив, что из упомянутых федераций в программе Паралимпийских игр представлен только керлинг.

Челябинскую область в Паралимпийской сборной представляет керлингист Марат Романов, в 2014 году он стал серебряным призером Игр в Сочи.

Ранее Международный паралимпийский комитет отказался допускать российских спортсменов к участию в квалификации к Паралимпиаде-2018 Пхенчхане (Южная Корея).

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Теги: керлинг, паралимпиада, инваспорт, новости челябинска, новости спорта
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