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Агентство новостей Доступ 1 8 февраля 2017 года, 14:11

Российские ученые хотят «подстелить соломки» на случай падения небесных тел


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Ученые Российской академии наук (РАН) предложили создать информационную систему, которая позволит рассчитывать возможные последствия от падения метеорита на Землю во время его приближения, – грант на разработку программного обеспечения проекта выделил Российский научный фонд, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ»

Как рассказал ТАСС научный руководитель Института астрономии РАН Борис Шустов, «"банк последствий" столкновения опасных небесных тел с Землей важен для принятия быстрых и эффективных решений при угрозе катастрофы».

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В пример ученый привел печально известную волну цунами 2011 года в Японии – она обрушилась на Фукусиму через час после землетрясения, то есть на реагирование было мало времени. Именно на этот случай, по словам Шустова, нужно иметь таблицы, в которых для набора параметров, описывающих землетрясение, приведены заранее рассчитанные последствия для данной территории и варианты решений. «Мы предлагаем по этому же образцу подготовить таблицы последствий падения небесных тел для наиболее уязвимых районов России», – сказал Шустов, добавив, что необходимость этого проекта продемонстрировало падение Челябинского метеорита в 2013 году: «Если бы люди были заранее предупреждены, ряда неприятных последствий можно было избежать».

Ученый полагает, что в дальнейшем эта программа может быть утверждена через ООН, поскольку «носит глобальный характер».

Челябинский метеорит вошел в атмосферу Земли 15 февраля 2013 года около 09.10 по местному времени (07.10 мск), взорвался на высоте 23 км. Окна более чем в 5 тыс. домов в Челябинске оказались разбитыми. За медицинской помощью обратились более 1,6 тыс. человек. Яркое свечение в атмосфере можно было наблюдать в нескольких регионах РФ, близких к Челябинской области. Самый крупный фрагмент метеорита в октябре был поднят со дна озера Чебаркуль.

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Теги: метеорит, метеорит челябинск, наука, космос, день науки
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