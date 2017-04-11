Россияне могут остаться без отдыха в Турции

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Росавиация предупреждает авиаперевозчиков о возможности запрета чартерных рейсов в Турцию – поводом стала напряженная политическая обстановка в республике, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«В связи со сложной внутриполитической ситуацией в Турецкой Республике возможно приостановление выполнения чартерных рейсов российских авиакомпаний в аэропорты Турции», – цитирует «Коммерсант» одного из туроператоров.

По предварительным оценкам, туры уже проданы 200-400 тыс. туристов, по году ожидался поток 3 млн человек. Пока туроператоры реализуют путевки в обычном режиме.

«Это не запрет ни в коем случае, это предупреждение, это просьба регулятора учитывать возможность появления этого фактора, который может с какой-то вероятностью повлиять – или не повлиять – на перевозку», – прокомментировал Ассоциации туроператоров один из экспертов отрасли.

Как отметила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе, путевки в Турцию реализуются в обычном режиме, так как пока запрет не введен.